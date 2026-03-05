Ιδιαίτερα ενοχλημένη εμφανίζεται η τουρκική εφημερίδα Sozcu μετά τη γνωστοποίηση της είδησης ότι αντιαεροπορικό σύτσημα Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο, κατηγορώντας μάλιστα την Αθήνα πως «όχι μόνο δεν εγκαταλείπει τις προκλήσεις, αλλά εξοπλίζει και τα νησιά».

Ειδικότερα, το σχετικό δημοσίευμα σημειώνει:

«Η κατεύθυνση του συστήματος αεροπορικής άμυνας στράφηκε προς την Τουρκία.

Και τώρα Patriot. Προστέθηκε νέος κρίκος στην συνεργασία Ελλάδος-ΗΠΑ. Δεκάδες συστοιχίες Patriot που έδωσε η Ουάσιγκτον τοποθετήθηκαν στο νησί της Καρπάθου.

Η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας απέκτησε μια νέα διάσταση με τον εξοπλισμό των νησιών της θάλασσας του Αιγαίου.

Η Ουάσιγκτον, η οποία έχει συναθροίσει όπλα και στρατιώτες στην Αλεξανδρούπολη στα σύνορα με την Τουρκία, και τώρα τοποθετεί συστοιχίες Patriot στο νησί της Καρπάθου, στο νότιο Αιγαίο. Το γεγονός ότι η Ελλάδα εξόπλισε με συστοιχίες Patriot την Κάρπαθο, όπου απαγορεύεται να υπάρχουν όπλα, με πρόσχημα τις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ, και έστρεψε την κατεύθυνσή τους προς την Τουρκία, ερμηνεύτηκε ως μια νέα πρόκληση.

Η Αθήνα υπερασπίστηκε αυτή της κίνηση ως μέτρο ενίσχυσης της αεροπορικής άμυνας και ως προληπτικό μέτρο έναντι πιθανών απειλών. Αυτό το βήμα της Ελλάδος στο νησί της Καρπάθου, που βρίσκεται μεταξύ των νησιών της Ρόδου και της Κρήτης, σε απόσταση μόλις 100 χιλιομέτρων από την Τουρκία, προκάλεσε αντιδράσεις.

Η Ελλάδα επίσης ανέπτυξε 4 αεροσκάφη F-16 στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην ελληνοκυπριακή πλευρά της νότιας Κύπρου. Η Αθήνα έστειλε επίσης δύο φρεγάτες στη Νότια Κύπρο. Σε απόσταση 100 χιλιομέτρων από την Τουρκία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.