Μηνύματα εθνικής ομοψυχίας και τιμής στους αγώνες των Ελλήνων έστειλε η πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας μετά την επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Πολιούχου της Θεσσαλονίκης, ανήμερα της διπλής γιορτής της πόλης.

«Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει σήμερα τον πολιούχο της, Άγιο Δημήτριο, και μαζί την επέτειο της απελευθέρωσής της από τον οθωμανικό ζυγό. Αυτή τη μέρα όλοι οι Έλληνες, με πίστη στις διαχρονικές αξίες της μακραίωνης ιστορίας μας, τιμάμε όσους έδωσαν τη ζωή τους για την ενσωμάτωση της Μακεδονίας στον εθνικό κορμό. Η μνήμη τους είναι πηγή έμπνευσης και υπερηφάνειας. Χρόνια πολλά!», ανέφερε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Μήνυμα για τον σημερινό εορτασμό απέστειλε και ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας- Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας. «Σήμερα γιορτάζει η Θεσσαλονίκη μας και η πατρίδα. Με τους αγώνες του 1912-1913 μεγάλωσε η Ελλάδα και με την ενσωμάτωση της Θράκης πήρε τη σημερινή της μορφή. Εκείνοι που πολέμησαν με τις θυσίες και το αίμα τους μας κληροδότησαν ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, την ελευθερία μας κι εμείς πρέπει να φανούμε άξιοι και αυτή την ελευθερία να τη διατηρήσουμε. Για αυτό και για εμάς είναι απόλυτη προτεραιότητα να αυξάνουμε διαρκώς την ισχύ της πατρίδας μέσα από συνθήκες, συμμαχίες, αναβαθμίζοντας τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας ακριβώς για να είμαστε σε θέση να εγγυόμαστε την εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, την ειρήνη και την ασφάλεια του ελληνικού λαού. Χρόνια πολλά και για τη μεγάλη γιορτή του Αγίου Δημητρίου».

Τον πρόεδρο της Βουλής εκπροσώπησε στη σημερινή Δοξολογία ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, Σταύρος Καλαφάτης, ο οποίος τόνισε στις δηλώσεις του: «Σήμερα γιορτάζουμε τον πολιούχο της πόλης μας τον Άγιο Δημήτριο και τιμούμε εκείνους που έδωσαν την ελευθερία στον τόπο μας αντλώντας δύναμη από το παράδειγμά τους. Την ίδια στιγμή δυναμώνουμε τη φωνή της πατρίδας απέναντι σε εκείνους τους συμμάχους, τους εταίρους, τους γείτονες που πρέπει να την ακούσουν. Παράλληλα κάνουμε πιο δυνατή την παρουσία μας συνεχίζοντας αποφασιστικά να κάνουμε πιο ισχυρή την Ελλάδα».

Παρών στην επίσημη δοξολογία του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου ήταν και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιώντας τριήμερη επίσκεψη. Ο κ. Ανδρουλάκης, ανέφερε: «Γιορτάζει σήμερα ο πολιούχος της πόλης Άγιο Δημήτριο και θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους τους Θεσσαλονικείς και σε όλους τους εορτάζοντες. Σήμερα όμως τιμούμε και τη μέρα απελευθέρωσης της πόλης από τον Τουρκικό ζυγό. Και έχουμε χρέος να αναλογιστούμε όπως σε κάθε τέτοιο ιστορικό ορόσημο πώς να κάνουμε την πατρίδα μας πιο ισχυρή απέναντι σε όσους επιβουλεύονται τα εθνικά μας συμφέροντα. Πώς θα κάνουμε την πατρίδας μας πιο δίκαιη, μειώνοντας τις ανισότητες, βάζοντας τα θεμέλια της συλλογικής μας ευημερίας, να κάνουμε την πατρίδα μας πιο ανθεκτική απέναντι στις προκλήσεις και στις διεθνείς αναταράξεις όπως την κλιματική κρίση. Έχουμε χρέος να προστατεύσουμε το λαό μας από όλες τις δύσκολες επιπτώσεις.

Ο ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης και εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Εμμανουήλ Φράγκος, άσκησε κριτική στη σημερινή εξωτερική πολιτική της χώρας λέγοντας ότι «οι αγώνες που κέρδισαν οι Έλληνες με το αίμα τους, δεν μπορούν να προδοθούνε. Ας το γνωρίζουν αυτό οι πρόθυμοι πώς αν τολμήσουν να πράξουν κάτι τέτοιο θα βρουν απέναντί τους όλους εμάς».

Ο πρόεδρος της "Νίκης" Δημήτρης Νατσιός επισήμανε: «Μεγάλη μέρα σήμερα για τη Θεσσαλονίκη. Γιορτάζει ο προστάτης της, ο μεγαλομάρτυρας ο μυροβλύτης Άγιος Δημήτριος, πρότυπο ανδρείας, πρότυπο πίστης του Χριστού. Είναι αυτά που θέλουμε και σήμερα. Σαν σήμερα ο ένδοξος, ηρωικός ελληνικός στρατός, θαύμα του Αγίου Δημητρίου ήταν, μπήκε στη Θεσσαλονίκη, την απελευθέρωσε, απελευθέρωσε τη Μακεδονία, έσωσε την Ελλάδα».

Ο πρόεδρος των Σπαρτιατών Βασίλης Στίγκας, ευχήθηκε χρόνια πολλά στη πόλη και επεσήμανε ότι οι ιστορικοί αγώνες δείχνουν ότι όταν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να κερδίσουμε εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς.

Ευχές για τους εορτάζοντες έστειλε από τη Θεσσαλονίκη η ευρωβουλευτής και πρόεδρος του κόμματος «Φωνή Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου.

«Σήμερα είναι η μέρα της Θεσσαλονίκης που γιορτάζει τον πολιούχο της και την απελευθέρωση της πόλης, η σκέψη μας μοιραία πηγαίνει στους αγώνες των προγόνων μας. Πηγαίνει όπως και στο μέλλον», είπε ο περιφερειάρχης κεντρικής Μακεδονίας και υποψήφιος επίτροπος της ΕΕ, Απόστολος Τζιτζικώστας, προσθέτοντας ότι στην περιφέρεια έχουν γίνει και γίνονται έργα για να βελτιωθεί η καθημερινότητα των πολιτών και για να βρίσκεται η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία μας στην πρώτη γραμμή της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Στη δοξολογία της Ιεράς Μητροπόλεως του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη, παρευρέθη και ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης. Μετά το τέλος της δοξολογίας, μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης, ευχήθηκε αρχικά «χρόνια πολλά στην Πόλη και σε όσους γιορτάζουν σήμερα». Στη συνέχεια, ανέφερε: «Ας ευχηθούμε αυτή η πόλη να πάρει τη θέση που της αξίζει και να γίνει η πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Είναι καιρός τα σχέδια που έχουν καθυστερήσει για πολλές δεκαετίες να πραγματοποιηθούν, ώστε τα παιδιά που μεγαλώνουν εδώ να παραμείνουν στη Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία, και να διαπρέψουν σε πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Είναι στα χέρια μας. Είμαστε περήφανοι για την πατρίδα μας, για τη Θεσσαλονίκη. Είναι στο χέρι μας να κάνουμε κάθε μέρα τη ζωή των κατοίκων καλύτερη.»

«Η Θεσσαλονίκη αξίζει ένα λαμπρό μέλλον αντίστοιχο με το ένδοξο παρελθόν της. Αξίζει να είναι το επίκεντρο των Βαλκανίων και της Ευρώπης», σημείωσε ο ευρωβουλευτής και υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Νίκος Φαραντούρης.

Ο βουλευτής και υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε: «Γιορτάζουμε και τιμούμε τον πολιούχο Άγιο Δημήτριο, αλλά και την απελευθέρωση της πόλης μας στους Βαλκανικούς Πολέμους. Τη Δευτέρα θα τιμήσουμε και την επέτειο του "ΟΧΙ" και τον ηρωικό αγώνα στον ελληνοϊταλικό πόλεμο, αλλά και την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από την κατοχή του ναζιστικού καθεστώτος. Είναι πολύτιμα τα διδάγματα αλλά και οι ευθύνες αυτών των ημερών για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Πρώτα από όλα για την ελευθερία, για την ειρήνη, τη ζωή, αλλά και τη δημοκρατία. Και σήμερα που δυστυχώς ο πόλεμος τόσο κοντά δείχνει τα δόντια του και απειλεί τη ζωή αλλά και την ειρήνη στην περιοχή έχουμε ευθύνη να υπερασπιστούμε αυτές τις αξίες».

«Ο λαμπρός εορτασμός της απελευθέρωσης μας γεμίζει αυτοπεποίθηση και ταυτοχρόνως ορίζει την επόμενη μέρα, στέλνοντας το μήνυμα ότι με ενότητα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα πάντα και οποιαδήποτε απειλή. Η Θεσσαλονίκη είναι εδώ, διεκδικεί την επόμενη μέρα με δυναμισμό και τη νέα της ταυτότητα», είπε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.

