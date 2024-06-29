Δριμεία κριτική στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη, άσκησε μέσα από τον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα» με τον Χρήστο Κούτρα, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ζητώντας προσφυγή στη βάση, στα μέλη και στους φίλους του κόμματος.

«Ο Κασσελάκης εάν δεν έχει παραιτηθεί ήδη, θα πρέπει να το κάνει», είπε ο κ. Θεοχαρόπουλος.

«Έφτασε ο κόμπος στο χτένι, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Όταν φτάνουμε σε μία τέτοια κρίση, όπως τη χθεσινοβραδινή, δεν μπορούμε παρά να προχωρήσουμε μπροστά βάζοντας τη βάση, τα μέλη και τους φίλους να μιλήσουν για όλα. Ο ίδιος θέτει ζήτημα για αρχηγό, δεν το θέτω εγώ. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε άλλο έτσι. Η βάση πρέπει να μιλήσει για όλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας τις αναρτήσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Θεοχαρόπουλος υπογράμμισε ότι δεν κατάλαβε τι ήθελε να πει. «Μου φάνηκε παραληρηματικό», είπε, προσθέτοντας ότι «προσπαθούμε κάθε φορά να ερμηνεύσουμε αυτά που δεν ερμηνεύονται». «Αυτό που λέει σήμερα ο Στ. Κασσελάκης ότι θέλουν να οδηγήσουν το κόμμα σε ένα κεντρώο σχήμα, τα έλεγε η «ομπρέλα».

Με όσα κάνει ο Στέφανος Κασσελάκης υπονομεύει τον εαυτό του. Η αμφισβήτηση δεν αφορά το πρόσωπο, αφορά τις πολιτικές και όλα όσα κάνει ο Στέφανος Κασσελάκης», πρόσθεσε.

«Οφείλει να οδηγήσει τον χώρο, την παράταξη, να αποφασίσει για όλα τα γεγονότα. Ο ίδιος βάζει θέμα για αρχηγό, δεν το θέτω εγώ», ανέφερε ο κ. Θεοχαρόπουλος.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αξιωματική αντιπολίτευση.Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά για να αντιμετωπίζονται με tweet και αναρτήσεις από την Αμερική, εδώ και δύο εβδομάδες. Δεν μπορούμε να παίζουμε με αναρτήσεις για την τύχη αυτού του κόμματος από τις ΗΠΑ. Απαιτείται σοβαρότητα και υπευθυνότητα» τόνισε.

Ο κ. Θεοχαρόπουλος αναφέρθηκε και στην παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ που έγινε πριν ένα χρόνο. «Αντί να πάμε μπροστά, χάσαμε άλλες 3 ποσοστιαίες μονάδες και 350.000 ψήφους. Δεν μπορεί να είναι θετικό αποτέλεσμα», επισήμανε, σχολιάζοντας ότι ο κ. Κασσελάκης μίλησε για 9%, το οποίο πήγε στο 15%. «Σε αυτές τις εκλογές πήραμε χαμηλότερο ποσοστό. Δεν είπε κανείς ότι ο στόχος ήταν το 10%», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Προσπαθούσε να εμπλέξει τον κ. Τσίπρα σε διάφορες καταστάσεις στις οποίες δεν έχει εμπλακεί το τελευταίο διάστημα», πρόσθεσε.

Ο κ. Θεοχαρόπουλος, ωστόσο, άσκησε κριτική και στην έλλειψη συλλογικών διαδικασιών, αφού όπως είπε, επί έξι μήνες τα όργανα δεν συνεδρίασαν. Μετά τις ευρωεκλογές, ο κ. Κασσελάκης μετέβη στις ΗΠΑ και από εκεί έγινε «το κλείσιμο της Αυγής, αποφάσεις πολιτικών αποπομπών,την ανάρτηση για τα «μαύρα χρήματα» και αυτό που έγινε χθες το βράδυ».

Αναφορικά με το ταξίδι του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στις ΗΠΑ, τόνισε ότι τα όργανα δεν γνωρίζουν τους λόγους του ταξιδιού του. «Άγνωστοι οι λόγοι. Η επίσημη εκδοχή είναι ότι ο κ. Κασσελάκης έχει πάει στις ΗΠΑ για να φτιάξει ένα ίδρυμα, που δεν έχει συζητηθεί στα όργανα. Πάρα πολύ παράξενα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.