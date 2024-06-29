«Αυτές οι εξελίξεις είναι αυτοκαταστροφικές για τον ΣΥΡΙΖΑ. Βάζουμε μπουρλότο», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη ο πρώην Γενικός Διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ Ευθύμιος Γεωργόπουλος.

Ο κ. Γεωργόπουλος τόνισε ότι «στην αριστερά υπάρχει μία κουλτούρα, η οποία λέει ότι έχουμε πολύ εύκολη την κριτική, ενίοτε και την πολεμική αλλά έχουμε και την αυτοκριτική. Ο κ. Κασσελάκης δεν αντέχει την κριτική, δεν αντέχει τη διαφορετική άποψη. Μου δίνει την εντύπωση ότι δεν κατάλαβε ποιανού κόμματος ήρθε να ηγηθεί».

«Ο κ. Κασσελάκης μου έδινε πάντα την εντύπωση του ανθρώπου που είχε ένα σλόγκαν: Θεέ μου βοήθα με από την κριτική γιατί από την αυτοκριτική ξέρω να προφυλάσσομαι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις περί «μαύρων» ταμείων στον ΣΥΡΙΖΑ, είπε: «Τι έφτασε στο σημείο τον κ. Κασσελάκη να πυροβολεί τα πόδια του και να μιλάει για «μαύρα» ταμεία; Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν υφίστανται μαύρα ταμεία. Για να έρθουν κάποιοι ολιγάρχες και να σου δώσουν με τη «σακούλα» χρήματα σημαίνει δύο πράγματα: Ή είσαι στην κυβέρνηση και κάνεις "χατιράκια" με αναθέσεις που ο άλλος θα δώσει το «αντίδωρο», ή είσαι στην αντιπολίτευση αλλά ψηφίζεις ευνοϊκά για τους ολιγάρχες που θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους. Ας μας πει κάποιος πότε ο ΣΥΡΙΖΑ και με ποιον τρόπο στήριξε αυτό που καταγγέλλει».

«Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι ήξεις αφήξεις. Τη μία ημέρα μιλάει για «μαύρα» ταμεία, την άλλη προσπάθησε να τα μαζέψει», πρόσθεσε ο κ. Γεωργόπουλος.

Όπως εξήγησε, «ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εισροές από κρατική χρηματοδότηση, εισφορές μελών έως 75.000 ευρώ ετησίως, εισφορές βουλευτών που φτάνουν 20% της βουλευτικής αποζημίωσης. Τέλος, υπάρχουν και οι επώνυμοι που μπορούν να κάνουν δωρεές στο κόμμα μέχρι 20.000 ευρώ ετησίως. Μετά το εκλογικό αποτέλεσμα της 25ης Ιουνίου 2023 από την πρώτη στιγμή ενημέρωσα ότι η κρατική χρηματοδότηση θα απομειωνόταν περί τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Θα έπρεπε να γίνει ένας σχεδιασμός για το 2024. Μέχρι 31.12.2023 ήταν απολύτως καλυμμένες οι ανάγκες».

«Το μεγάλο πρόβλημα είχε να κάνει με το 2024. Από την αρχή, είχα κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου ότι έπρεπε να λήφθούν πολύ συγκεκριμένα μέτρα», πρόσθεσε.

Για την Αυγή και το Κόκκινο, ο κ. Γεωργόπουλος επισήμανε ότι «η διοίκηση των δύο μέσων, ο Γιάννης Δρόσος και Λευτέρης Αρβανίτης, είχαν καταθέσει ολοκληρωμένη μελέτη που προέβλεπε μία σειρά μέτρων για τον εξορθολογισμό των δύο μέσων, και κυρίως της Αυγής. Ναι, προέβλεπε κυριακάτικο φύλλο της Αυγής».

«Όταν αναλαμβάνεις, πρέπει να γνωρίζεις τι μπορεί να σου σκάσει στα χέρια. Ένας πρόεδρος δεν είναι μόνο πολιτική ή επικοινωνιακή διαχείριση. Είναι διοίκηση όλου του οργανισμού και του κόμματος. Η εύκολη λύση είναι να τα ρίχνεις στους προηγούμενους»,πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν στην κεντρική επιτροπή της 7ης Ιουλίου αναμένεται να κατατεθεί πρόταση μομφής κατά του κ. Κασσελάκη, ο κ. Γεωργόπουλος απάντησε: « Δεν το νομίζω, δεν θα ήθελα να γίνει. Θα ήθελα όμως να γίνει μία ουσιαστική συζήτηση γύρω από τα επίδικα που έχουμε αφήσει στον αέρα.

«Επειδή έχει γίνει τεράστια στοχοποίηση με τους «87», δεν αμφισβητήσαμε κανέναν πρόεδρο, δεν ζητήσαμε την αποπομπή του, δεν είμαστε προδότες, διασπαστές. Είμαστε άνθρωποι που λέμε το αυτονόητο. Το εκλογικό αποτέλεσμα δεν έχει συζητηθεί και δεν είναι να πανηγυρίζουμε», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

