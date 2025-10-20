Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον Ουκρανό ομόλογό του Αντριί Σιμπίχα στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση στα social media η Αθήνα, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε τη «σταθερή υποστήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία, η οποία υπερασπίζεται την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα». Τόνισε επίσης την επείγουσα ανάγκη για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη βάσει του Διεθνούς Δικαίου.

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ετοιμότητά του να αυξήσει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη χώρα.

📍Luxembourg

🇬🇷 🇺🇦 | FM George Gerapetritis met with Ukrainian FM @andrii_sybiha on the margins of #EU #FAC, underlining #Greece’s steady support for Ukraine defending its sovereignty and territorial integrity. pic.twitter.com/Mm6yEtYF7k — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 20, 2025

