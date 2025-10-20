Λογαριασμός
Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον Ουκρανό ομόλογό του: «Σταθερή η υποστήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία»

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε στον Αντριί Σιμπίχα την ετοιμότητά του να αυξήσει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουκρανία

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον Ουκρανό ομόλογό του Αντριί Σιμπίχα στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση στα social media η Αθήνα, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε τη «σταθερή υποστήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία, η οποία υπερασπίζεται την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα». Τόνισε επίσης την επείγουσα ανάγκη για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη βάσει του Διεθνούς Δικαίου.

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ετοιμότητά του να αυξήσει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη χώρα.

