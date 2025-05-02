«Έχουμε επεξεργαστεί ένα μεταρρυθμιστικό πλαίσιο που αλλάζει σημαντικά τον τρόπο εποπτείας της αγοράς κυρίως με τη δημιουργία μίας νέας Ανεξάρτητης Αρχής, που θα ενσωματώνει τον Συνήγορο του Καταναλωτή που θέλουμε να ενδυναμώσουμε, με τον Ελεγκτικό Μηχανισμό του Κράτους», ανέφερε σήμερα Παρασκευή στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Στόχος είναι η αληθινή προστασία του καταναλωτή. Πρόθεσή μας είναι να συζητηθεί στο υπουργικό συμβούλιο και αμέσως μετά να νομοθετηθεί και να γίνει πράξη το ταχύτερο δυνατόν», τόνισε ο υπουργός

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε ότι «την επόμενη εβδομάδα θα έρθει στη Βουλή για να ψηφιστεί ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, στο κέντρο του οποίου είναι η ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας και η ενίσχυση της καινοτομίας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων». Σημείωσε ότι πρόκειται για 1 δισ. ευρώ για τα επόμενα δυο χρόνια, ποσό θα πάει στην περιφέρεια και στις παραμεθόριες περιοχές.

«Σήμερα δεν υπάρχουν ενεργές καταλήψεις στα Πανεπιστήμια»

Κληθείς να σχολιάσει την άγρια επίθεση κουκουλοφόρων στη Νομική, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι «τέτοια επεισόδια είναι παράταιρα για την ελεύθερη δημοκρατική Ελλάδα του 21ου αιώνα και για κάθε πολιτισμένη κοινωνία».

«Δεν είμαστε εκεί που ήμασταν πριν από αρκετά χρόνια. Σήμερα δεν υπάρχουν ενεργές καταλήψεις στα Πανεπιστήμια», ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος επισημαίνοντας ωστόσο ότι και οι πανεπιστημιακές αρχές οφείλουν να εφαρμόζουν τον νόμο. «Υπάρχουν πρωτόκολλα που πρέπει να τηρούνται», επεσήμανε.

Σχετικά με την υπόθεση των Τεμπών, ο υπουργός ανέφερε ότι επιθυμία της κυβέρνησης είναι να λάμψει η αλήθεια μέσω της Δικαιοσύνης. «Όλα στο φως. Δικαιοσύνη για τους πάντες για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω», όπως είπε.

