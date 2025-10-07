Πρωινό εργασίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων, είχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Υπουργός Βιομηχανίας και Ορυκτών Πόρων της Σαουδικής Αραβίας Bandar Ibrahim Alkhorayef, επιβεβαιώνοντας την κοινή βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η Γ.Γ. Ιδιωτικών Επενδύσεων, Στελλίνα Σιαράπη και ο Γ.Γ. Βιομηχανίας, Λευτέρης Κρητικός.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας και προσέλκυσης επενδύσεων στους τομείς της ενέργειας, της ναυπηγικής βιομηχανίας, της αγροδιατροφής, της φαρμακοβιομηχανίας, των κατασκευών και των πρώτων υλών, καθώς και οι δυνατότητες αξιοποίησης του σημαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος που αναπτύσσεται αμοιβαία, στο πλαίσιο του νέου παραγωγικού προτύπου για την Ελλάδα του 2030 και του «Οράματος 2030» (Saudi Vision 2030), του αναπτυξιακού σχεδίου της Σαουδικής Αραβίας για τον μετασχηματισμό της οικονομίας.

Ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε μετά το τέλος της συνάντησης: «Η επίσκεψη του Υπουργού Βιομηχανίας της Σαουδικής Αραβίας συμβάλλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ενίσχυση των ισχυρών και δημιουργικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες - σχέσεων που έχουν στρατηγικό χαρακτήρα και δυναμική προοπτική. Η σημερινή μας συνάντηση με εκπροσώπους από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις σε όλους τους βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας αναδεικνύει τα μεγάλα κοινά μας συμφέροντα και τις πολύ σημαντικές ευκαιρίες να αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο τις αμοιβαίες επενδύσεις και να αυξήσουμε το μεταξύ μας εμπόριο, που ήδη ανέρχεται σε 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι μια μεγάλη πρόκληση, και ταυτόχρονα μια μεγάλη ευκαιρία, οι σχέσεις Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο στους βασικούς τομείς της οικονομίας - στην ενέργεια, την αγροδιατροφή, τη φαρμακοβιομηχανία, τις κατασκευές και τη ναυπηγική βιομηχανία - προς όφελος της ανάπτυξης και της απασχόλησης στις δύο χώρες».

Από την πλευρά του, ο κ. Ibrahim Alkhorayef υπογράμμισε: «Είναι χαρά μου που βρίσκομαι στην Ελλάδα εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας. Οι δύο χώρες αποτελούν παράδειγμα συνεργασίας και κοινού ενδιαφέροντος για ανάπτυξη. Είμαστε δεσμευμένοι να εργαστούμε από κοινού με την ελληνική κυβέρνηση, τα επιμελητήρια και τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να αυξήσουμε το εμπόριο, τις επενδύσεις και τη συνεργασία μας σε κρίσιμους τομείς όπως η βιομηχανία, η ενέργεια, η μεταποίηση, οι πρώτες ύλες και η ναυπηγική βιομηχανία. Στόχος μας είναι - στο πλαίσιο του Saudi Vision 2030 - να οικοδομήσουμε ακόμη ισχυρότερες βάσεις συνεργασίας και να αξιοποιήσουμε τις μεγάλες ευκαιρίες που υπάρχουν προς όφελος και των δύο χωρών».



