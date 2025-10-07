ΟΠΕΚΕΠΕ: Αρνείται να δεχτεί ερωτήσεις ο Γρ. Βάρρας από την εξεταστική - Τι είπε για τον Μάκη Βορίδη

Του Γιάννη Ανυφαντή

Σε διακοπή για μία ώρα της συνεδρίασης της εξεταστικής επιτροπής προέβη ο πρόεδρος Ανδρέας Νικολακόπουλος, συνιστώντας στον μάρτυρα Γρηγόρη Βάρρα να «σκεφτεί σοβαρά τι θα κάνει», ξεκαθαρίζοντας πως η επιτροπή επιφυλάσσεται να ασκήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματά της.

Ο πρόεδρος της επιτροπής γνωστοποίησε στον Γρηγόρη Βάρρα όλες τις νομικές συνέπειες που συνεπάγονται από την άρνησή του να καταθέσει, διαβάζοντάς του το σχετικό απόσπασμα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (άρθρο 231). Μάλιστα του γνωστοποίησε πως μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνεται και η βίαιη προσαγωγή.

Αυτή την ώρα, η συνεδρίαση έχει διακοπεί. «Τον αφήνουμε μια ώρα να σκεφτεί. Μετά θα αποφασίσουμε συλλογικά τι θα πράξουμε», είπε ο πρόεδρος της επιτροπής μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Υπενθυμίζεται ότι, η συνεδρίαση ξεκίνησε σε κλίμα έντασης με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα να αρνείται δεχτεί ερωτήσεις από τους βουλευτές, μετά την αρχική του τοποθέτηση.

Νωρίτερα ο κ. Νικολακόπουλος επισήμανε στον κ. Βάρρα την ανάγκη να επικαλεστεί συγκεκριμένο κώλυμα βάσει του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, με τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης να κατηγορούν τον μάρτυρα για «έλλειψη σεβασμού» προς τους βουλευτές.

Μάλιστα, ο Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι η άρνησή του να δεχτεί ερωτήσεις «στοιχειοθετεί αδίκημα», ενώ ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης ζήτησε να κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία εναντίον του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, αν αρνηθεί να καταθέσει.

Στην αρχική του τοποθέτηση, ο κ. Βάρρας εξαπέλυσε βολές κατά του πρώην υπουργού Μάκη Βορίδη, λέγοντας ότι «υπήρξε παρέμβαση του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη, ζητώντας διορθώσεις» στην προκήρυξη για τον τεχνικό σύμβουλο.

«Σε εσάς τα μέλη του κοινοβουλίου πώς ορίζεται η παράβαση καθήκοντος; Όταν ένα υπουργός ζητάει τη διακήρυξη και του λέει να κάνει διορθώσεις, αυτό είναι παρέμβαση ή δεν είναι; Λόγω της εξουσιαστικής θέσης έχει το κάθε δικαίωμα παρέμβασης;» διερωτήθηκε ο κ. Βάρρας.

Μάλιστα τόνισε ότι παραιτήθηκε έπειτα από πιέσεις του κ. Βορίδη και του διευθυντή του, κ. Αθανασά.

Ωστόσο, στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι η παραίτησή του έγινε σε «καλό» κλίμα. «Όταν μου ζήτησε την παραίτηση, χαμογελαστοί φύγαμε, βελούδινο διαζύγιο είχαμε» υπογράμμισε ο ίδιος. «Ποτέ θέματα, ούτε πιθανής διαφωνίας με τον κ. Βορίδη, δεν ανέφερα στον πρωθυπουργό» ξεκαθάρισε ο ίδιος.

Πηγή: skai.gr

