Του Γιάννη Ανυφαντή

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη «αντιμετωπίστηκε ως χώρος δυστυχήματος, το πρωτεύον να απεγκλωβιστούν οι επιζώντες. Γι’αυτό έγιναν οι όποιες παρεμβάσεις» είπε ο Υπουργός Εξωτερικών και τότε αρμόδιος για τις μεταφορές Γιώργος Γεραπετρίτης στη Βουλή.

Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί συγκάλυψης, τόνισε ότι ο όρος δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ούτε σε όσα συνέβησαν στο πεδίο ούτε σε όσα ακολούθησαν. « Ποια θα ήταν η υποχρέωση της Πολιτείας; Η πρωταρχική υποχρέωση είναι η διασφάλιση της ζωής. Κάθε λεπτό εκεί είχε ιδιαίτερη αξία. Ήταν ένα πεδίο δυστυχήματος και υποχρέωση της Πολιτείας ήταν να αναζητήσει τους επιζώντες» είπε.

Ο Υπουργός επισήμανε ότι δεν μπορεί να υπάρχει συγκάλυψη όταν υπήρξαν τέτοιου τύπου ενέργειες που έφεραν στο φως όλα όσα συνέβησαν τότε. «Όλες αυτές οι ενέργειες με πολλαπλά πορίσματα και διαρκή κοινοβουλευτικό έλεγχο δεν παραπέμπουν σε συγκάλυψη. Δεν μπορείτε να μιλάτε για συγκάλυψη και να επικαλείστε πορίσματα που εμείς προκαλέσαμε. Σε μια συντεταγμένη πολιτεία είναι υπαρξιακή ανάγκη η εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Αδιανόητο να υπάρχει δομική αμφισβήτηση της δικαιοσύνης και δη προληπτική. Να συμφωνήσουμε σε τρία πράγματα. Το αίτημα για δικαιοσύνη και διαφάνεια δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Σε ένα συντεταγμένο κοινοβουλευτικό πολίτευμα η εμπιστοσύνη της κυβέρνησης προκύπτει από τη Βουλή. Διαφορετικά δεν υπάρχει πολιτεία. Σε ένα κράτος δικαίου οι άνθρωποι δεν καταδικάζονται πριν δικαστούν. Διαφορετικά αυτό είναι μεσαίωνας» συμπλήρωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Παππά του ΣΥΡΙΖΑ για πρωτοσέλιδο δημοσίευμα εφημερίδας το οποίο αναφέρεται σε ηλεκτρονική αλληλογραφία του Χρήστου Τριαντόπουλου προς τον ίδιο, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά σε συντονισμό ή εντολές στο πεδίο αλλά μόνο στη χρηματοδότηση της κρατικής αρωγής.

Αναφερόμενος στην εξωτερική πολιτική, είπε ότι το Κυπριακό είναι στην κορυφή της ατζέντας του γ.γ του ΟΗΕ και πως 17-18 Μαρτίου θα υπάρξει πενταμερής για την επανεκκίνηση συνομιλιών για Κυπριακό. Παραδέχθηκε ότι οι συζητήσεις θα είναι δύσκολες καθώς γίνονται σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά ρευστό με την Ευρώπη να είναι αντιμέτωπη με μεγάλες προκλήσεις. Για την Ουκρανία τόνισε ότι η Ελλάδα εξ αρχής είπε ότι η ρωσική εισβολή είναι παραβίαση διεθνούς δικαίου και η όποια λύση πρέπει να είναι υπέρ του ουκρανικού λαού. «Η συζήτηση δεν μπορεί να γίνει χωρίς την Ουκρανία» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε εκτενώς και στα ελληνοτουρκικά, λέγοντας ότι εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση για συγκροτημένο και δομημένο διάλογο ο οποίος έχει ήδη παραγάγει αποτελέσματα για θετική ατζέντα στο εμπόριο , τον τουρισμό, τον πολιτισμό, τη διαχείριση της μετανάστευσης, τις παραβιάσεις του εναέριου εθνικού χώρου. «Βρισκόμαστε ακόμα μακριά από ένα πλαίσιο για οριοθέτηση ΑΟΖ, είναι όμως κρίσιμο ότι σε αυτό το γεωπολιτικό περιβάλλον βρισκόμαστε σε συζήτηση ώστε να μην προκαλούνται κρίσεις» τόνισε.

