Για τις νέες δημοσκοπήσεις, αλλά και την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που κατατέθηκε χθες στη Βουλή από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας, μίλησε το πρωί της Πέμπτης στον ΣΚΑΪ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Το 83% των συμπολιτών μας βλέπει εργαλειοποίηση των Τεμπών από την Αντιπολίτευση»

«Η δημοσκόπηση της GPO, που έχει μεγάλη αξία όπως όλες, έχει και 15% αναποφάσιστους και μας λέει δυο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η κυβέρνηση αυτή είναι η πρώτη κυβέρνηση που στον έκτο χρόνο διακυβέρνησης σε μια περίοδο έντονης πόλωσης και τοξικότητας από την Αντιπολίτευση πάνω σε ένα τραγικό δυστύχημα, παραμένει μπροστά με μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα κόμματα. Το δεύτερο όμως το οποίο λέει, για να λέμε όλη την αλήθεια, είναι ότι έχουμε δυο χρόνια μπροστά μας να πείσουμε συμπολίτες μας που μας στήριξαν και το 2019 και το 2023 με το πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί σε μια σειρά από τομείς», επεσήμανε αρχικά ο κ. Μαρινάκης.

«Αξιολογηθήκαμε θετικά από τους πολίτες, χωρίς κάποιοι να ενθουσιάζονται με την επιλογή τους, ωστόσο αναγνώρισαν προσωπικά στον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση ότι πήγαν μπροστά τη χώρα. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και τώρα: να εφαρμόσουμε κάθε σελίδα, κάθε λέξη του προγράμματος με το οποίο μας εξέλεξαν το 2023 και βέβαια μια σειρά από ανάγκες σε μια πάρα πολύ πρωτόγνωρη πραγματικότητα. Πιστεύω είναι στο χέρι μας, γιατί αν δει κανείς και τις μετρήσεις και την πραγματικότητα, είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη με συγκεκριμένο απολογισμό πεπραγμένων. Αντίστοιχα, αν ακούσει τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, το κατά της κυβέρνησης δεν συνοδεύεται από μια συγκεκριμένη αντιπρόταση. Άρα είναι χρέος μας να τρέξουμε μπροστά, να αυξήσουμε κι άλλο τους μισθούς, να μειώσουμε κι άλλο τους φόρους, να κλείσουμε κι άλλες πληγές στο κράτος».

«Στις δημοσκοπήσεις αυτές βλέπουμε όμως κι ένα άλλο ερώτημα: τι ποσοστό των πολιτών θεωρεί ότι η Αντιπολίτευση εργαλειοποιεί ένα τραγικό δυστύχημα. 83%. Ένα μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας πάνω στην οργή που έχει και την ανάγκη για δικαιοσύνη, ακούει μια σειρά από μυθεύματα ή αλλοιώσεις πραγματικότητας. Το ψέμα τρέχει με πολύ μεγάλη ταχύτητα, γιατί δεν χρειάζεται ούτε επεξήγηση ούτε επιχειρηματολογία και μάλιστα χτίζεται πάνω στον ανθρώπινο πόνο. Εμείς λοιπόν έχουμε την υποχρέωση να απαντάμε στην κοινωνία με αλήθειες, χωρίς να αντιδικούμε με τους συγγενείς», συμπλήρωσε.

«Αγωνιζόμαστε για έναν καλύτερο σιδηρόδρομο, όμως δεν σημαίνει ότι και ο τωρινός δεν έχει πρωτόκολλα ασφαλείας»

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως από το 2023 και μετά έχουν γίνει σειρά από εργασίες για τον σιδηρόδρομο, τονίζοντας ότι πολλά άτομα με δημόσιο λόγο «έχουν μετατραπεί σε ιατροδικαστές, εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες και να απομονώνουν φράσεις».

«Όταν το καλοκαίρι παραδοθεί η Πατρών-Πύργου, τι θα πει ο πρωθυπουργός; Ότι παραδίδουμε ένα σύγχρονο και ασφαλές οδικό δίκτυο. Σημαίνει ότι σήμερα δεν έχει πρωτόκολλα ασφαλείας η Πατρών-Πύργου; Δεν είναι ανοιχτή; Είναι. Έχει λιγότερα πρωτόκολλα ασφαλείας από ό,τι έχει μετά; Έχει. Γιατί μετά θα είναι ένα νέο και πιο σύγχρονο δίκτυο. Τι θέλω αν πω; Το γεγονός ότι αγωνιζόμαστε για έναν καλύτερο σιδηρόδρομο δεν σημαίνει ότι και ο παρών σιδηρόδρομος δεν έχει πρωτόκολλα ασφαλείας, που μάλιστα είναι περισσότερα από το 2023. Και να πω και κάτι; Υπήρχαν και το 2023 πρωτόκολλα ασφαλείας, τα οποία παραβιάστηκαν».

Αναφερθείς στα όσα συνέβησαν στη Βουλή, υπογράμμισε:

«Το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να ενωθεί με 3 υποκόμματα του ΣΥΡΙΖΑ του 2015 που έφτασε τη χώρα στον γκρεμό. Αυτή είναι η πολιτική του απόφαση. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει κάτι και επιβεβαιώνει αυτά που είχαν πει τα στελέχη του πριν από έναν μήνα για τη συγκυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ ενώθηκε με τα 3 κόμματα ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας που μαζί ακριβώς πριν 10 χρόνια οδήγησαν τη χώρα στον γκρεμό. Ευτυχώς την έσωσαν οι βουλευτές της ΝΔ και του τότε ΠΑΣΟΚ».

«Όταν το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ μιλάει για υποστελέχωση, μιλάει από το 2010 και μετά. Εμείς έχουμε αναλάβει τις ευθύνες μας και κοιτάμε να αυξήσουμε και τη χρηματοδότηση κατά 40 εκατομμύρια, ενώ αυξάνουμε και το προσωπικό στους σιδηρόδρομους και τις μεταφορές. Ο ΣΥΡΙΖΑ τελευταία φορά που μίλησε για τον σιδηρόδρομο ήταν το 2019, με το εθνικό σχέδιο του κ. Σπίρτζη. Το ΠΑΣΟΚ τον Μάρτιο του 2023, όταν και κατέθεσε 4 γενικόλογες προτάσεις, όπως επανακρατικοποίηση του ΟΣΕ. Έχουν περάσει δυο βουλευτικές εκλογές και διαδικασία Ευρωεκλογών. Η Πλεύση Ελευθερίας δεν έχει καμία πρόταση για τον σιδηρόδρομο».

«Με νόμο Βορίδη 1/3 δημοσίους υπαλλήλους είναι πάρα πολύ καλός στα καθήκοντά του»

Τέλος, ερωτηθείς για την εξαγγελία του πρωθυπουργού για τη συνταγματική κατοχύρωση της αξιολόγησης στο Δημόσιο, ο κ. Μαρινάκης εξήγησε πως ακριβώς την ίδια πρόταση είχε επιχειρήσει η κυβέρνηση και παλιότερα.

«Υπάρχουν κυβερνήσεις που θέλουν την αξιολόγηση όπως εμείς, υπάρχουν κυβερνήσεις όμως που δεν τη θέλουν, όπως αυτές που ανήκουν στην Αριστερά και τον λεγόμενο προοδευτικό χώρο. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι αυτό να είναι κατοχυρωμένο στο Σύνταγμα«, όπως είπε.

«Υπήρχε ένας νόμος ΣΥΡΙΖΑ για την αξιολόγηση, όπου το 98% των υπαλλήλων έβγαιναν άριστοι. Τον αλλάξαμε, είναι ο νόμος Βορίδη, με τον οποίον 1 στους 3 δημοσίους υπαλλήλους αξιολογείται ως πάρα πολύ καλός στα καθήκοντά του. Ήδη 100.000 δημόσιοι υπάλληλοι λόγω της αξιολόγησης επανεκπαιδεύονται στο πλαίσιο ειδικών προγραμμάτων. Το φεύγει κανείς από το Δημόσιο έχει να κάνει με πειθαρχικά παραπτώματα. Εδώ είναι μια άλλη συζήτηση, που έχουμε κάνει νομοθετικές παρεμβάσεις. Εμείς δεν θέλουμε να λειτουργήσουμε εκδικητικά», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

