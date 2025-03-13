Ταχιάος: Στο τέλος του 2025 το Μετρό θα φτάσει στην Καλαμαριά, το 2027 παραδίδεται το Flyover

Τον στόχο που έχει τεθεί για την επέκταση του Μετρό της Θεσσαλονίκης μέχρι την Καλαμαριά, ως το τέλος του 2025, επαναβεβαίωσε, σήμερα, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις υποδομές, Νίκος Ταχιάος.

Μιλώντας στο συνέδριο Greece Talks ο υφυπουργός Υποδομών τόνισε: «Ο στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2025. Έχουμε βάλει ένα χρονικό ορόσημο στον ένα χρόνο από τη λειτουργία της βασικής γραμμής να λειτουργήσει το Μετρό της Καλαμαριάς», προσθέτοντας ότι το εγχείρημα έχει αρκετές δυσκολίες, καθώς απαιτούνται «πολλαπλές συμβάσεις οι οποίες πρέπει να συνδυαστούν μεταξύ τους ώστε να επέλθει ενσωμάτωση όλου του συστήματος και του Μετρό της Καλαμαριάς στη βασική γραμμή».

Αναφερόμενος στις επεκτάσεις του Μετρό προς το αεροδρόμιο, ο κ. Ταχιάος παρέπεμψε στη Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό Θεσσαλονίκης, η οποία δείχνει ότι η πρώτη προτεραιότητα για την πόλη δεν είναι το αεροδρόμιο. «Η προτεραιότητα της επέκτασης του Μετρό είναι στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη και έχει αξία. Γιατί έχει αξία; Αρκεί να αναφέρω ότι έχουμε προγραμματίσει σταθμό στην Τερψιθέα, η οποία θα εξυπηρετεί την πρόσβαση στο μουσείο που θα κατασκευαστεί στο στρατόπεδο Παύλου Μελά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Για το Flyover, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών διαβεβαίωσε ότι η κατασκευή του προχωρά με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, υποστηρίζοντας ότι είναι εφικτός ο στόχος παράδοσης του έργου τον Μάιο του 2027. Όπως είπε: «το βλέπουν όλοι ότι το έργο "τρέχει" με ταχύτατους ρυθμούς και για την επίτευξη του στόχου που έχουμε θέσει εργάζονται πλήθος ανθρώπων ασταμάτητα».

Κλείνοντας την τοποθέτηση του, ο κ. Ταχιάος υπογράμμισε ότι «εάν θέλουμε η Θεσσαλονίκη να πάει μπροστά, πρέπει να πιστέψουμε την πόλη μας και να την εμπιστευτούμε. Η Θεσσαλονίκη είναι μία πόλη στην οποία χρωστάμε πολλά και μία πόλη για την οποία οφείλουμε να εργαστούμε για να την κάνουμε καλύτερη».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.