Τασούλας για Ίμια: Η καλύτερη πράξη απόδοσης τιμής είναι η ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας

«Σήμερα τιμούμε τους ήρωες των Ιμίων. Η καλύτερη απόφαση και πράξη απόδοσης τιμής είναι η ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας, η σταθερή αναβάθμιση της αποτρεπτικής δύναμης και η περιφρούρηση της εθνικής κυριαρχίας της πατρίδας μας», αναφέρει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, για τα συμπλήρωση 30 χρόνων από τα Ίμια.

«Αδιαπραγμάτευτοι εθνικοί στόχοι που ενώνουν τους Έλληνες και διασφαλίζουν το μέλλον του τόπου», τονίζει ο ΠτΔ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

