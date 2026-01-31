Λογαριασμός
Τασούλας για Ίμια: Η καλύτερη πράξη απόδοσης τιμής είναι η ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας

Ο ΠτΔ έκανε λόγο για «σταθερή αναβάθμιση της αποτρεπτικής δύναμης και την περιφρούρηση της εθνικής κυριαρχίας της πατρίδας μας»

Κωνσταντίνος Τασούλας

«Σήμερα τιμούμε τους ήρωες των Ιμίων. Η καλύτερη απόφαση και πράξη απόδοσης τιμής είναι η ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας, η σταθερή αναβάθμιση της αποτρεπτικής δύναμης και η περιφρούρηση της εθνικής κυριαρχίας της πατρίδας μας», αναφέρει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, για τα συμπλήρωση 30 χρόνων από τα Ίμια

«Αδιαπραγμάτευτοι εθνικοί στόχοι που ενώνουν τους Έλληνες και διασφαλίζουν το μέλλον του τόπου», τονίζει ο ΠτΔ. 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κωνσταντίνος Τασούλας Ίμια ελληνοτουρκικές σχέσεις Πρόεδρος της Δημοκρατίας
