Δένδιας για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Η Ελλάς τιμά τους νεκρούς της

«Τριάντα χρόνια από την κρίση στα Ίμια, τιμάμε τη μνήμη του Αντιναυάρχου Χριστόδουλου Καραθανάση ΠΝ, του Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου ΠΝ και του Πλοιάρχου Έκτορα Γιαλοψού ΠΝ. Η Ελλάς τιμά τους νεκρούς της», αναφέρει με σημερινή ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

— Nikos Dendias (@NikosDendias) January 31, 2026

Πηγή: skai.gr

