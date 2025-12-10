Σειρά επαφών με μέλη της κυβέρνησης των ΗΠΑ πραγματοποίησε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τάκης Θεοδωρικάκος, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κ. Θεοδωρικάκος είχε συναντήσεις με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, Νταγκ Μπέργκαμ, καθώς και με τον υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για την οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, Τζέικομπ Χέλμπεργκ.

Επιπλέον, ο υπουργός είχε επαφές με τον επικεφαλής του γραφείου διοίκησης και προϋπολογισμού της ναυπηγικής βιομηχανίας, Χένρι Χέντριγκς, και με τον διευθυντή ναυπηγικής στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, Ρόμπερτ 'Αντριους.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι νέες αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα, η αναβάθμιση της χώρας ως διαμετακομιστικού κόμβου στην ευρύτερη περιοχή, η ναυπηγική βιομηχανία, καθώς και ζητήματα που αφορούν την έρευνα και την καινοτομία.

