Τα προβλήματα των Παξών φέρνει στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Επίσκεψη του Σ. Φάμελλου στο νησί

Στους Παξούς βρέθηκε για λίγες μέρες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, συναντήθηκε και συζήτησε με επαγγελματίες του νησιού, με αυτοδιοικητικά στελέχη και με πολίτες, ενώ πραγματοποιήθηκε και σύσκεψη με τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπου ενημερώθηκε για τις ανάγκες του νησιού.

Το πιο σημαντικό θέμα είναι αυτό των υπηρεσιών Υγείας, όπως του περιέγραψε και ο μοναδικός -και πολύτιμος πλέον- γιατρος του Κέντρου Υγείας.

Πολύ σημαντικά όμως είναι και τα θέματα λειψυδρίας, διαχείρισης λυμάτων, αποχέτευσης και απορριμμάτων, που αποτελούν ωρολογιακές βόμβες για τα πανέμορφα νησιά των Παξών και Αντίπαξων.

Για τον λόγο αυτόν, ο Σωκράτης Φάμελλος δεσμεύθηκε πως η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες και θα καταθέσει δύο σχετικές ερωτήσεις στους αρμόδιους υπουργούς.

