Αδ. Γεωργιάδης: Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα το ΕΚΑΒ-ΚΕΠΥ για τη διακομιδή και νοσηλεία εγκαυματιών από τη Βόρεια Μακεδονία

«Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα το ΕΚΑΒ-ΚΕΠΥ για τη διακομιδή και διαχείριση της νοσηλείας εγκαυματιών μετά από αίτημα της Βόρειας Μακεδονίας», αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης: «Μετά το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην πόλη Κοτσάνι της Βόρειας Μακεδονίας και κατόπιν αιτήματος της γειτονικής χώρας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, έχουν ήδη δρομολογηθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες και βρίσκεται σε εξέλιξη ο συντονισμός μεταξύ του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ (ΕΚΑΒ-ΚΕΠΥ), με στόχο τη διακομιδή, την υποδοχή και περίθαλψη εγκαυματιών σε κατάλληλους Υγειονομικούς Σχηματισμούς της χώρας μας.

Βάσει του επιχειρησιακού σχεδίου του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ, έχουν ήδη τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα οι Μονάδες Εγκαυμάτων στα νοσοκομεία:

- Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου»

- Γ.Ν.Α. Γεννηματάς

- Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ

- Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, έχουν ήδη διακομισθεί και νοσηλεύονται οι πρώτοι 3 εγκαυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου», οι οποίοι διακομίσθηκαν στη χώρα μας με ασθενοφόρα οχήματα της γειτονικής χώρας.

Από το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ έχει τεθεί ήδη σε ετοιμότητα ο απαραίτητος αριθμός ασθενοφόρων οχημάτων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στην περίπτωση που αποφασισθεί διακομιδή επιπλέον εγκαυματιών σε Υγειονομικούς Σχηματισμούς του ΕΣΥ ή του ΥΠΕΘΑ στην Αθήνα».

