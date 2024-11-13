Σταθερά στην πρώτη θέση βρίσκεται η ΝΔ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll στο Action 24, με το ΠΑΣΟΚ να σημειώνει αύξηση των ποσοστών του και να ισχυροποιείται στη δεύτερη θέση, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ καταλαμβάνει την πέμπτη θέση με μονοψήφιο ποσοστό.

Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ καταγράφει ποσοστό 23,7%, το ΠΑΣΟΚ 16,2%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 5,2%, πίσω από την Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ που ανταγωνίζονται για την τρίτη θέση με ποσοστά 7,7 και 7,5 αντίστοιχα.

Στο ερώτημα εάν είχαμε πρόωρες εκλογές τώρα, στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 29,8%, το ΠΑΣΟΚ 20,4% και ο ΣΥΡΙΖΑ 6,6%.

Ποιο πρόβλημα θεωρείτε σοβαρό για τη χώρα;

Η ακρίβεια, η οικονομία, η κατάσταση του ΕΣΥ, οι μισθοί και οι συντάξεις αξιολογούνται ως τα βασικότερα προβλήματα για τους πολίτες.

Πιστεύετε ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορέσει να καλύψει το κενό αντιπολίτευσης;

Με ποσοστό 78,2% «ναι / μάλλον ναι» και σε ποσοστό 21,1% «όχι / μάλλον οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορέσει να καλύψει το κενό της αντιπολίτευσης.

Στο ερώτημα αν το ΠΑΣΟΚ μπορεί να νικήσει τη ΝΔ στις επόμενες εκλογές, οι ψηφοφόροι σε ποσοστό 76% απαντούν «όχι / μάλλον όχι», και σε ποσοστό 20,2% «ναι / μάλλον ναι».

Ωστόσο, πιο αισιόδοξοι εμφανίζονται οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ καθώς το 50,3% δηλώνει «ναι / μάλλον ναι», και το 44,4% «όχι / μάλλον όχι

Θα ανακάμψει ο ΣΥΡΙΖΑ;

Στο ερώτημα «πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να ακολουθήσει μια ανοδική πορεία στο μέλλον ή ότι θα συνεχίσει να έχει απώλειες;» οι απόψεις τόσο των πολιτών όσος και των ψηφοφόρουν του ΣΥΡΙΖΑ ταυτίζονται εκπέμποντας ένα απαισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον του κόμματος.

Ειδικότερα, οι πολίτες σε ποσοστό 77,5% αναμένει να έχει νέες απώλειες, ενώ μόλις το 15% πιστεύει πως στο μέλλον θα μπορέσει να καταγράψει μια ανοδική πορεία.

Απαισιόδοξοι είναι και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ που δεν εκτιμούν ότι θα ανακάμψει, καθώς το 59% πιστεύει πως θα έχει απώλειες και στο μέλλον, ενώ το 33% θεωρεί ότι μπορεί να έχει ανοδική πορεία στο μέλλον.

