Μονογυιού για ομιλία στην Μύκονο: Δηλώνω κατηγορηματικά στήριξή στην κυβέρνηση

«Σε απάντηση δημοσιευμάτων που αφορούν τη συμμετοχή μου σε εκδήλωση στη Μύκονο, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζομαι με τις ανυπόστατες απόψεις που εξέφρασε ο συγκεκριμένος ομιλητής, όπως αυτά θέλουν» αναφέρει σε δήλωσή της η βουλευτής Κυκλάδων Κατερίνας Μονογυιού, η οποία έδωσε το «παρών» σε εκδήλωση σε ομιλία στη Μύκονο, όπου παρουσιάστηκε το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο του νησιού από το ΥΠΕΝ και φέρεται να χειροκρότησε κάτοικο που παρενέβη στη συζήτηση προκειμένου να «επιτεθεί» στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η κ. Μονογυιού τονίζει: «Δηλώνω κατηγορηματικά τη στήριξή μου στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό, που εργάζεται με αφοσίωση και υπευθυνότητα για το καλό του τόπου και των πολιτών».

«Τονίζω δε ότι η συγκεκριμένη αναφορά αποτελεί προϊόν προπαγάνδας και παραπληροφόρησης, έχοντας ως στόχο να πληγεί η αξιοπιστία μου. Με εκτίμηση, Κατερίνα Μονογυιού Βουλευτής Κυκλάδων», καταλήγει η ανακοίνωση της βουλευτού.

Πηγή: skai.gr

