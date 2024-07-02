Λογαριασμός
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Τρία κακά μαντάτα για τους πολίτες της χώρας αναφορικά με την ακρίβεια

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι ο Ιούλιος έφερε κακά μαντάτα για τους πολίτες της χώρας αναφορικά με την ακρίβεια

συριζα

«Ο Ιούλιος έφερε κακά μαντάτα για τους πολίτες της χώρας αναφορικά με την ακρίβεια», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Συγκεκριμένα, αναφέρει:

• Αύξηση στα τιμολόγια ρεύματος που φτάνουν ακόμη και το 40% σε σχέση με τον Ιούνιο για τα πράσινα τιμολόγια και με την ΔΕΗ να σημειώνει αύξηση 14% αντίστοιχα. Οι πολίτες γίνονται βορά της κάθε εταιρείας που τιμολογεί κατά το δοκούν και είναι πλήρως απροστάτευτοι. Αναρωτιόμαστε τι δικαιολογία θα βρει πάλι η κυβέρνηση; Φταίει η ηλιοφάνεια ή ο αέρας; Πότε επιτέλους θα λάβει μέτρα έναντι της αισχροκέρδειας και στις τιμές του ρεύματος;

• Από 01/07/24 η κυβέρνησης προχώρησε σε αύξηση του ΦΠΑ στον καφέ και σε μη αλκοολούχα ποτά, από το 13% στο 24%, με μόνο το take away να παραμένει στο 13%. Έτσι ο καφές από 3,5Euro που κόστιζε μέχρι πρότινος θα σκαρφαλώσει στα 4Euro, επιβαρύνοντας ακόμη περαιτέρω τους πολίτες.

• Κερασάκι στην τούρτα η σημερινή ανακοίνωση του μηνιαίου πληθωρισμού, όπου η Ελλάδα είχε τη 2η μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρωζώνη με 1% και 5πλάσια του μέσου όρου που είναι στο 0,2%.

«Τα νούμερα αποδεικνύουν αυτό που λέμε εδώ και καιρό. Η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα απολύτως για να προστατεύσει τους πολίτες από την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια, αντιθέτως κάνει τα πάντα για να προστατεύσει τα κέρδη των καρτέλ της χώρας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

