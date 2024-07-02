«Ο Ιούλιος έφερε κακά μαντάτα για τους πολίτες της χώρας αναφορικά με την ακρίβεια», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Συγκεκριμένα, αναφέρει:

• Αύξηση στα τιμολόγια ρεύματος που φτάνουν ακόμη και το 40% σε σχέση με τον Ιούνιο για τα πράσινα τιμολόγια και με την ΔΕΗ να σημειώνει αύξηση 14% αντίστοιχα. Οι πολίτες γίνονται βορά της κάθε εταιρείας που τιμολογεί κατά το δοκούν και είναι πλήρως απροστάτευτοι. Αναρωτιόμαστε τι δικαιολογία θα βρει πάλι η κυβέρνηση; Φταίει η ηλιοφάνεια ή ο αέρας; Πότε επιτέλους θα λάβει μέτρα έναντι της αισχροκέρδειας και στις τιμές του ρεύματος;

• Από 01/07/24 η κυβέρνησης προχώρησε σε αύξηση του ΦΠΑ στον καφέ και σε μη αλκοολούχα ποτά, από το 13% στο 24%, με μόνο το take away να παραμένει στο 13%. Έτσι ο καφές από 3,5Euro που κόστιζε μέχρι πρότινος θα σκαρφαλώσει στα 4Euro, επιβαρύνοντας ακόμη περαιτέρω τους πολίτες.

• Κερασάκι στην τούρτα η σημερινή ανακοίνωση του μηνιαίου πληθωρισμού, όπου η Ελλάδα είχε τη 2η μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρωζώνη με 1% και 5πλάσια του μέσου όρου που είναι στο 0,2%.

«Τα νούμερα αποδεικνύουν αυτό που λέμε εδώ και καιρό. Η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα απολύτως για να προστατεύσει τους πολίτες από την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια, αντιθέτως κάνει τα πάντα για να προστατεύσει τα κέρδη των καρτέλ της χώρας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

