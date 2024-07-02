Του Γιάννη Ανυφαντή

Τα μαχαίρα βγήκαν μεταξύ της Όλγας Κεφαλογιάννη και της Θεανώς Φωτίου, στην συνεδρίαση της διαρκούς επιτροπής παραγωγής και εμπορίου, με το θερμόμετρο εντός της αίθουσας να ανεβαίνει κατακόρυφα, όταν κατά την διάρκεια της αντιπαράθεσης των δύο πολιτικών, ακούστηκε από την πλευρά της βουλευτή της Νέας Αριστεράς η φράση «άι στο διάολο».

«Τι είπατε; Θα το επαναλάβετε;», απάντησε σε έντονο ύφος η κυρία Κεφαλογιάννη, τονίζοντας: «έτσι έχετε μάθει να μιλάτε στο κοινοβούλιο; Και το πρόβλημα σας είναι ο Κανονισμός; Εδώ δεν ξέρετε την βασική κοινωνική συμπεριφορά. Τέτοιες αγοραίες εκφράσεις μόνο από τέτοια πρόσωπα ακούγονται εδώ μέσα. Ντροπή σας!». Η κυρία Φωτίου πάντως υποστήριξε πώς δεν είπε τίποτα.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν η κ. Φωτίου διαμαρτυρήθηκε προς το προεδρείο αλλά και την υπουργό ότι καταπατούν τις διαδικασίες. «Περιμένουμε να μιλήσουμε όλοι να μας απαντήσει συνολικά», σχολίασε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς.

Ο πρόεδρος της επιτροπής, κ. Κυριαζίδης, εξήγησε ότι η υπουργός έχει αυτή την δυνατότητα, με την κ. Φωτίου να επιμένει, «από πότε και δεν το ξέρω; Τόσα χρόνια είμαι μέσα στη Βουλή». Δηκτικό ήταν το σχόλιο της υπουργό, με την ίδια να τονίζει «επειδή η κυρία Βέττα ένιωσε την ανάγκη να υπερασπιστεί την δραματική πενταετία ΣΥΡΙΖΑ, βρείτε τα μεταξύ σας».

Ενδεικτικός της έντασης που ακολούθησε είναι ο παρακάτω διάλογος:

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Σας παρακαλώ κ. Υπουργέ, δεν θα κάνετε μικροπολιτική πάνω σε ένα νομοσχέδιο.

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: Όλοι θυμούνται ότι ο τουρισμός…

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Άι στο διάολο!!!

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: Τι είπατε; Θα το επαναλάβετε; Έτσι έχετε μάθει να μιλάτε στο κοινοβούλιο; Και το πρόβλημα σας είναι ο Κανονισμός; Εδώ δεν ξέρετε την βασική κοινωνική συμπεριφορά. Τέτοιες αγοραίες εκφράσεις μόνο από τέτοια πρόσωπα ακούγονται εδώ μέσα. Ντροπή σας!

Λίγο αργότερα πάντως, η βουλευτής πήρε εκ νέου το λόγο, και απευθυνόμενη προς τον πρόεδρο της επιτροπής, υποστήριξε πως δεν είπε τίποτα «απρεπές»: «Ως γνωστόν ούτε πήρατε εσείς είδηση ότι είπα κάτι απρεπές. Εγώ προσωπικά είπα ότι δεν είπα τίποτα απρεπές προς την Υπουργό ή στο σώμα. Αυτά όμως είναι η εκμετάλλευση από ένα πολιτικό πρόσωπο που αυτή τη στιγμή θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.