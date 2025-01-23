Του Γιάννη Ανυφαντή

«Κόκκινο» χτύπησε το θερμόμετρο στην κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, με τους Δημήτρη Καιρίδη και Ζωή Κωνσταντοπούλου να επιδίδονται σε άγριο καυγά.

Η αντιπαράθεση προκλήθηκε, όταν ο κ. Καιρίδης ζήτησε το λόγο, καθώς η κα Κωνσταντοπούλου μιλούσε ήδη επί 16 λεπτά, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση του Ισραήλ, με τον πρώην Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου να καταγγείλει παραβίαση του χρόνου που δικαιούνται οι ομιλητές. Τον λόγο πήρε η κα Κωνσταντοπούλου, κάνοντας λόγο για μπούλινγκ, με τον Δ. Καιρίδη να την κατηγορεί για φασιστική νοοτροπία. Το επεισόδιο, που κράτησε παραπάνω από 10 λεπτά, κορυφώθηκε με την αποχώρηση του Δ. Καιρίδη από την αίθουσα, με τον πρέσβη της Πολωνίας στην Ελλάδα Βόιτσεκ Πονικέφσκι, ο οποίος βρισκόταν μέσα στην αίθουσα, να παρακολουθεί έκπληκτος.

Ακολουθεί ο διάλογος:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, κ. Καιρίδη σε εσάς δεν υπάρχει όριο. Καταλαβαίνουμε πόσο ενοχλούμε. Με διακόπτετε και δε σας το επιτρέπω.

ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Απευθύνομαι στο Προεδρείο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μη με διακόπτετε κ. Καιρίδη, που θέλετε να ξαναπάτε σε υπουργείο μάλλον και θέλετε να πάρετε τα εύσημα.

ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Δεν είστε το κέντρο του κόσμου. Απευθύνομαι στον πρόεδρο. Σας παρακαλώ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν έχετε ιδιωτική συζήτηση με τον Πρόεδρο. Με διακόπτετε και με παρακαλείτε. Μη με παρακαλείτε καθόλου.

ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Ισχύει κάποιος χρόνος για τους ομιλητές;

ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: Υπάρχει μια ευελιξία προς όλους, όπως έχετε διαπιστώσει.

ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Πού εξαντλείται η ευελιξία;

ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: Εγώ το κρίνω αυτό.

ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Πόσα λεπτά κ. Πλακιωτάκη είναι η ευελιξία σας; 25 λεπτά, 40 λεπτά…Πείτε μας πόσα λεπτά έχει η κα Κωνσταντοπούλου;

ΚΑΙΡΙΔΗΣ: κ. Πλακιωτάκη δεν απαντήσατε.

ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: Δεν διευθύνετε την Επιτροπή.

ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Προφανώς. Θέλω να ξέρω πόσα λεπτά ακόμα έχει η κα Κωνσταντοπούλου στη διάθεση της, εσείς που διευθύνετε την Επιτροπή.

ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: Δεν διευθύνετε την Επιτροπή. Ηρεμήστε.

ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Πού εξαντλείτε η ευελιξία σας; θέλω να ξέρω; Βουλευτής είμαι ήρθε ξαφνικά εμβόλιμα η κα Κωνσταντοπούλου πήρε τον λόγο και δεν τον αφήνει. Απαιτώ σεβασμό.

ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: αν δεν είχατε διακόψει, θα είχε ολοκληρώσει.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: τρία λεπτά μαλώνετε με τον εαυτό σας.

ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: αλλάξτε τον Κανονισμό να πάμε σε όρους Ευρωκοινοβουλίου… Διαφορετικά δεν μπορούμε να μπούμε σε μια

ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Το χρονόμετρο γιατί υπάρχει εκεί πάνω, για να δουλευόμαστε;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι ντροπή…

ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Εσείς δεν ντρέπεστε. Φταίει το προεδρείο…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Φταίει που δε με έχει δείρει;

ΚΑΙΡΙΔΗ: Σας μίλησε κανείς για ξύλο; Σοβαρευτείτε λίγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σταματήστε το μπούλινγκ. Κατεβάστε το χέρι σας. Κοντέψατε να δείρετε και τον πρόεδρο.

ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Εσείς είστε ο θύτης του μπούλινγκ. Εμείς είμαστε θύματα. Με φασιστική νοοτροπία έρχεται εδώ και παίρνει τον λόγο όποτε θέλει και πρέπει να το ανεχόμαστε. Στο εξής δεν πρόκειται να γίνεται ανεκτή αυτή η συμπεριφορά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε, μετά από αυτή τη θεατρινίστικη παρέμβαση… Ο φασισμός είναι αυτό, να διακόπτεις και να θέλεις ο άλλος να πει αυτό που θες… Κύριε Πρόεδρε εσείς είστε θεσμικός πάντα, ίσως γι΄αυτό να μη σας έκαναν πρόεδρο Βουλής που είστε α΄αντιπρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

