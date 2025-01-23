Απαγορεύεται με νόμο η χορήγηση βενζίνης σε όποιον μοτοσικλετιστή δεν φοράει κράνος

Στις 16 Δεκεμβρίου, ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανέλαβε την πρωτοβουλία και κατέθεσε την πρόταση να μην πωλούνται καύσιμα σε δικυκλιστές χωρίς κράνος. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, όπως και η ομοσπονδία βενζινοπωλών, συμφώνησαν με την πρόταση και το Υπουργείο Ανάπτυξης συνέταξε τη σχετική τροπολογία, η οποία θα κατατεθεί μόλις το Υπουργείο Μεταφορών καταθέσει τον νέο Κ.Ο.Κ. στη Βουλή.

Μιλώντας σήμερα στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ο κ. Θεοδωρικάκος, τόνισε πως “επιτελείται πολύ σημαντικό κοινωνικό έργο σε αυτή την επιτροπή. Θέλω μάλιστα να ευχαριστήσω για την σκέψη και την πρωτοβουλία τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα σπουδαιότερο από την ανθρώπινη ζωή και την υγεία, από το να προστατεύουμε τους νέους ανθρώπους. Γιατί οι περισσότεροι που οδηγούν, είναι κυρίως νέα παιδιά που βρίσκονται σε ηλικία που αισθάνονται άτρωτοι. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να σώσουμε τις ανθρώπινες ζωές, γι’ αυτό και ανταποκριθήκαμε αμέσως”.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης συνέχισε πως “αυτή η πρωτοβουλία αξίζει να αγκαλιαστεί από όλους. Είναι μια καλή ευκαιρία για μια πανεθνική καμπάνια, να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον των πάντων, να συνδράμουν όλοι, για την αυτονόητη συνήθεια ότι φοράμε κράνος όταν είμαστε πάνω στο μηχανάκι. Ώστε να μην ξαναχάσουμε ούτε έναν συνάνθρωπό μας και πρέπει να συνδράμουμε όλοι”.

Επίσης, ανέφερε πως είναι μια πρωτοβουλία που είχε τη θετική ανταπόκριση από τους πρατηριούχους και “είναι μια πράξη που συνδυάζει μια κοινωνικά χρήσιμη ανθρώπινη ιδέα και παράλληλα δίνουμε και τη νομική κάλυψη στους πρατηριούχους για να μπορούν να την εφαρμόσουν”.

Πηγή: skai.gr

