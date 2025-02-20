Σε ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μίλησε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, απαντώντας και σε ερωτήσεις των ευρωβουλευτών - μελών της Επιτροπής.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σε ερώτηση της Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενας Κουντουρά, «για την ασφάλεια του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου μετά και το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη», ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε:

«Κυρία Κουντουρά, για ακόμα μία φορά, θα είμαι σαφής και συγκεκριμένος:

Όπως ξεκάθαρα δεσμεύτηκα, κατά τη διάρκεια της ακρόασής μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον Νοέμβριο, τις πρώτες κιόλας ημέρες που ανέλαβα τα καθήκοντά μου, ζήτησα και έλαβα πλήρη ενημέρωση, από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για το θέμα της ασφάλειας του σιδηροδρόμου στην Ελλάδα.

Και αμέσως μετά, δύο εβδομάδες από την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Επίτροπος, ξεκίνησα τη διαδικασία παραβίασης της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας από την Ελλάδα, στην οποία σας θυμίζω, γίνεται ρητή αναφορά στις σημαντικές, συστημικές και διαχρονικές ελλείψεις στον ελληνικό σιδηροδρομικό τομέα».

«Όπως ξέρετε», συνέχισε ο επίτροπος, «η Ελλάδα έχει καταρτίσει ένα Σχέδιο Δράσης, με σκοπό την αντιμετώπιση των ζητημάτων που απαιτούνται για να ενισχυθεί η ασφάλεια του σιδηροδρόμου. Την υλοποίηση αυτού του σχεδίου, την παρακολουθούμε στενά και την αξιολογούμε διαρκώς, για να διασφαλίσουμε την εφαρμογή του, εντός του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος.

Ταυτόχρονα, ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή είμαστε έτοιμοι να παρέχουμε κάθε δυνατή τεχνική υποστήριξη στην Ελλάδα, για να γίνει ο σιδηρόδρομος, σύγχρονος, ασφαλής και αξιόπιστος.

Επαναλαμβάνω λοιπόν, όπως έχω πει και από την πρώτη στιγμή, η ασφάλεια είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μου».

Η ευρωβουλευτής τόνισε ότι «δύο χρόνια μετά το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, το ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο συνεχίζει να αντιμετωπίζει συστημικές ελλείψεις και σοβαρά κενά στην ασφάλεια» και «αναφερόμενη στην έναρξη προ διμήνου από τον Επίτροπο της διαδικασίας επί παραβάσει κατά της Ελλάδας με προειδοποιητική επιστολή στην ελληνική κυβέρνηση για την παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας,- καθώς παραβιάζονται 5 Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί και 2 ευρωπαϊκές Οδηγίες- και δεδομένου ότι έχει παρέλθει η προθεσμία απάντησης, η Έλενα Κουντουρά ζήτησε από τον Απόστολο Τζιτζικώστα να τοποθετηθεί, εάν πιστεύει ότι σήμερα ο ελληνικός σιδηρόδρομος είναι ασφαλής για τους Ευρωπαίους πολίτες και τι θα πράξει, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

