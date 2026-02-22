ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης πετά χαρταετό για την ακρίβεια

Αιχμηρή ανακοίνωση εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ για το κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αναλυτικά, το κόμμα αναφέρει σε ανακοίνωσή του:

«Την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς, ο κ. Μητσοτάκης έσπευσε να μας πει ότι δεν… πετάει χαρταετό και βρίσκεται σε επαγρύπνηση για να ενημερώσει την ελληνική κοινωνία για τα δήθεν κατορθώματα της κυβέρνησης του. Ένα από αυτά είναι και η αύξηση του κόστους τραπεζιού της Καθαράς Δευτέρας, η οποία φτάνει μέχρι και το 30% σε σχέση με πέρυσι. Για την αύξηση αυτή τι έκανε, αλήθεια, ο κ. Μητσοτάκης; Μάλλον πετούσε χαρταετό, καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του, όπως δείχνουν τα στοιχεία. Κι αυτό γιατί αν η σύγκριση γίνει με το 2019, η αύξηση του κόστους προσεγγίζει το 70%.

Ο κ. Μητσοτάκης, επίσης, πετάει χαρταέτο εδώ και μία εβδομάδα σε ό,τι αφορά την περιφερόμενη ακροδεξιά τοξικότητα, που ακούει στο όνομα Άδ. Γεωργιάδης. Ο υπουργός της διάλυσης της δημόσιας υγείας αντί να απολογείται για τις τραγικές ελλείψεις που αντιμετωπίζουν όλες οι δομές του ΕΣΥ, προκαλεί, απειλεί και εκτοξεύει λάσπη και χυδαία ψέματα. Έφτασε στο σημείο να επισκεφτεί το Νοσοκομείο της Νίκαιας συνοδευόμενος από διμοιρίες των ΜΑΤ, να τραμπουκίσει γιατρό και κατόπιν να παριστάνει το θύμα. Ο κ. Μητσοτάκης έχει να πει κάτι για όλες αυτές τι αθλιότητες του αντιπροέδρου του κόμματος του ή μήπως συναινεί σιωπηλά σε όλη αυτό τον ακροδεξιό οχετό;

Οι αθλιότητες αυτές βεβαίως δεν εκπλήσσουν. Η πρόσφατη αποκάλυψη των συγκλονιστικών φωτογραφικών ντοκουμέντων από την εκτέλεση των 200 αγωνιστών στην Καισαριανή αποτελεί πρόκληση για την ελληνική ακροδεξιά -τον πολιτικό χώρο δηλαδή όπου διαγκωνίζονται η κ. Λατινοπούλου, ο κ. Γεωργιάδης και οι υπόλοιποι ακραίοι εντός και εκτός των τειχών της ΝΔ- γιατί επαναφέρει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την πρόσφατη ιστορία, δείχνοντας ποιοι αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν με περηφάνια για την πατρίδα.

Η απόκτηση των ντοκουμέντων αυτών από την ελληνική πολιτεία αποτελεί, σαφέστατα, ένα σημαντικό βήμα για την ιστορική γνώση της κοινωνίας μας. Η ανέγερση ενός Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στην Αθήνα, για το οποίο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε ξεκινήσει τις διαδικασίες, αποτελεί πλέον ένα ώριμο αίτημα, το οποίο πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα. Αποτελεί χρέος στην ιστορία και σε όσους και όσες έδωσαν το αίμα τους αντιστεκόμενοι στον ναζισμό και τον φασισμό.

Σε ό,τι αφορά τους πανηγυρισμούς του κ. Μητσοτάκη για τις συμφωνίες που σχετίζονται με την πιθανή εξόρυξη υδρογονανθράκων στις περιοχές της Νότιας Πελοποννήσου και της Κρήτης, η υποκρισία περισσεύει.

Κι αυτό γιατί είναι η ίδια κυβέρνηση που εδώ και 7 χρόνια δεν έκανε ούτε μισό βήμα παραπάνω σε σχέση με τις ώριμες παραχωρήσεις σε ExxonMobil και HelleniQ Energy στην Κρήτη, που είχε υπογράψει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες εξασφάλιζαν την παρουσία του Δημοσίου μέσω του δημόσιου ελέγχου των ΕΛΠΕ. Το μόνο που έκανε ήταν να παραχωρήσει τον έλεγχο των ΕΛΠΕ στον ιδιώτη μέτοχο.

Είναι η ίδια κυβέρνηση που επέτρεψε στους αντιπροσώπους του Δημοσίου στα ΕΛΠΕ να μειώσουν τη συμμετοχή του Δημοσίου στο οικόπεδο 2 στο Ιόνιο από 25% σε 10%, χωρίς αντάλλαγμα, γεγονός που εγείρει ακόμα και ερωτήματα περί απιστίας σε βάρος του Δημοσίου.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποδεικνύει ότι είναι πλήρως υποταγμένη στο δόγμα Τραμπ περί εξορύξεων. Οι υποσχέσεις για απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και πράσινη ανάπτυξη μετατράπηκαν πολύ γρήγορα στο “drill baby, drill”. Και βεβαίως, σε όλα αυτά δεν υπάρχει ούτε λέξη για τη μείωση του κόστους που πληρώνουν τα νοικοκυριά για ενέργεια».



