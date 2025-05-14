Άγρια κόντρα στη Βουλή για το πόρισμα Καρώνη: «Η χώρα ταλαιπωρήθηκε από τα άθλια ψέματά σας» - «Αλήτες!»

Του Γιάννη Ανυφαντή

«Κόκκινο» χτύπησε το θερμόμετρο στην αίθουσα της Ολομέλειας με φόντο τη δημοσιοποίηση τους πορίσματος Καρώνη, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, να ανταλλάσσει βαρύτατους χαρακτηρισμούς με εκπροσώπους της αντιπολίτευσης.

Το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης πρότεινε να γίνει νέα πραγματογνωμοσύνη από πανεπιστήμια του εξωτερικού, σχολιάζοντας με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς το πόρισμα Καρώνη.

«Κύριε Βελόπουλε, οι νεκροί τελικά είναι 57; Και οι 53 που τους αναζητούσατε, τι έγιναν; Τα τρία βαγόνια που χάθηκαν; Τα βρήκατε; Θα μάθει ο λαός τι έγιναν; Εκείνο το βαγόνι που είχε εξαϋλωθεί, βρέθηκε; Βρέθηκε ποια είναι η εταιρεία με τους 25 τόνους ξυλόλιο και ποιος ο λαθρέμπορος; Τα μυγάκια εκείνα στα βίντεο μέσα στο χειμώνα που έδειξαν την απάτη, τι έγιναν; Τους 50.000 κουκουλοφόρους που ενεργοποιήθηκαν οι ψεύτικοι λογαριασμοί τους από ξένη χώρα φιλική σε σας, τους πήρατε χαμπάρι;», ρώτησε τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο Γιώργος Φλωρίδης, προσθέτοντας «εγώ καταλαβαίνω την δυσχέρεια στην οποία έχετε περιέλθει, είναι η δυσχέρεια από τον κόσμο που παραπλανήσατε συνειδητά. Το πρόβλημά σας είναι πια αυτός ο κόσμος, λέγοντας το ένα ψέμα πίσω από το άλλο. Η αλήθεια λεγόταν και το προηγούμενο διάστημα, όμως τώρα είναι το περιβάλλον μέσα από την κατάρριψη των ψεμάτων να ακουστεί».

«Ξεπεράσατε τον εαυτό σας, μας είπατε πως ταλαιπωρήθηκε η χώρα. Σε λίγο θα πείτε στις οικογένειες να σας ζητήσουν συγγνώμη», σχολίασε από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος, με τον Γιώργο Φλωρίδη να αντιστρέφει τα βέλη, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για άθλια ψέματα. «Η χώρα ταλαιπωρήθηκε από τα άθλια ψέματά σας, προσπαθήσατε να εκμεταλλευτείτε τον πόνο των συγγενών και την μνήμη των συγγενών», τόνισε ο Υπουργός, διερωτώμενος μάλιστα εάν θα παραδώσει την έδρα με την οποία εξελέγη, όπως έπραξε ο ίδιος στο παρελθόν.

Τη στιγμή εκείνη ο Ν. Ηλιόπουλος φώναξε από τα έδρανα της Νέας Αριστεράς «αλήτες!», προκαλώντας την αντίδραση των εδράνων της πλειοψηφίας αλλά και της προεδρεύουσας Όλγας Γεροβασίλη, που ζήτησε τη διαγραφή της αναφοράς από τα πρακτικά.

«Δεν είναι δυνατόν να απευθύνεται στους βουλευτές της ΝΔ και να λέει είστε αλήτες. Εμείς δεν το δεχόμαστε. Θα πρέπει να επιστρέψει στην αίθουσα να ανακαλέσει. Διαφορετικά θα πρέπει να επιβληθούν οι κυρώσεις που ορίζονται από τον Κανονισμό της Βουλής. Αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί να υπάρχει μια ένταση παραπάνω και μια φόρτιση. Αλλά δεν είναι δυνατόν να αντιλαμβανόμαστε έτσι τις ύβρις στον ανταγωνισμό μιας Αριστεράς, πως το 1,5% θα το κάνει 2 ή 3», είπε ο Θάνος Πλεύρης, καλώντας παράλληλα την Ζωή Κωνσταντοπούλου να έρθει στην αίθουσα και να ζητήσει συγγνώμη από τον νεκρό μηχανοδηγό. «Δεν υπάρχουν νεκροί 2 ταχυτήτων και τους νεκρούς θα τους σέβεστε», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύρης.

Κυνισμό και πολιτική χυδαιότητα καταλόγισε στον Υπουργό Δικαιοσύνης ο Χρήστος Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας πως «την ώρα που χάθηκαν 57 άνθρωποι, χειροκροτούν οι βουλευτές της ΝΔ». «Είστε ένας κλόουν της πολιτικής που περιφέρεται από κόμμα σε κόμμα», υποστήριξε ο Αλέξανδρος Καζαμίας απευθυνόμενος στον κ. Φλωρίδη.

