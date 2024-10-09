Του Αντώνη Αντζολέτου

Για μια από τις πιο δύσκολες συνεδριάσεις της 20χρονης πορείας του βαδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το Σάββατο. Η Κεντρική Επιτροπή ενδεχομένως να πάρει κρίσιμες αποφάσεις που θα αφορούν ακόμα και το θέμα της υποψηφιότητας του Στέφανου Κασσελάκη για την προεδρία του κόμματος. Οι εξελίξεις στην Κουμουνδούρου είναι κάτι παραπάνω από δυναμικές και το κλίμα ανάμεσα στον πρώην πρόεδρο και τους «87» πολεμικό. Πρόκειται για δυο διαφορετικούς κόσμους που δείχνουν πως δύσκολα μπορούν να συμβαδίσουν μαζί μέχρι το συνέδριο ή ακόμα πιο μακριά, μέχρι τις εκλογές.

Το εξώδικο που έστειλε ο Στέφανος Κασσελάκης στο κόμμα που θέλει να ηγηθεί, η υπογραφή του ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και η διαρροή του πόθεν έσχες του ήταν η «σταγόνα» που ξεχείλισε το ποτήρι. Ακόμα και η Όλγα Γεροβασίλη που χθες το πρωί στον ΣΚΑΪ δήλωνε κατά των μέτρων τιμωρητικού καταστατικού χαρακτήρα, στη χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας εισηγήθηκε τη διαγραφή του πρώην πρόεδρου: «Να παραπεμφθεί με το αίτημα της διαγραφής προς την Κεντρική Επιτροπή. Να γίνει έκτακτη σύγκληση του οργάνου με θέμα το πως απαντάμε σε αυτό». Ακολούθησε «πυρ ομαδών» από τα στελέχη των «87» που θεώρησαν πως ο πρώην πρόεδρος ξεπέρασε κάθε κόκκινη γραμμή. Όλα πλέον είναι στον αέρα με τα δυο «στρατόπεδα» να κάνουν φανερό πως δεν αντέχουν άλλο τη «συγκατοίκηση».

Ο Κώστας Ζαχαριάδης ανέφερε: «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον Στέφανο Κασσελάκη να διαλύσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Αν θέλει να τον διαλύσει ας προσπαθήσει να το κάνει εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να είναι μέλος του κόμματος, δεν μπορεί να είναι υποψήφιος πρόεδρος. Ποτέ κανείς δεν έχει στείλει εξώδικο σε κόμμα που θέλει να ηγηθεί». Τη σκυτάλη πήρε η Κατερίνα Νοτοπούλου: «Πρέπει να συγκληθεί η Κ.Ε. για απόρριψη της υποψηφιότητας του, καθώς δε σέβεται καταστατικές αρχές και αποφάσεις, μόνος στόχος του είναι να διαλύσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Να παραπεμφθεί στην επιτροπή δεοντολογίας με το αίτημα της διαγραφής». Ο Γιάννης Ραγκούσης τόνισε κατά τη συνεδρίαση του οργάνου πως «στη συνεδρίαση της ΚΕ - το αργότερο - οφείλουν να πάρουν θέση όλοι οι υποψήφιοι πρόεδροι για αυτά τα πρωτοφανή φαινόμενα τραμπισμού και ποινικοποίησης της κομματικής ζωής».

Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος ανέφερε πως «η Κ.Ε. είχε βάλει ως προϋπόθεση τον σεβασμό των συλλογικών οργάνων και έγινε εξώδικο στα συλλογικά όργανα του κόμματος με την ιδιότητα πρόεδρος. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ». Ο Πάνος Ρήγας, η Ολυμπία Τελιγιορίδου, ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου, σύμφωνα με πληροφορίες, μειοψήφησαν στη σύγκλησή της Κεντρικής Επιτροπής. Η Θεόδωρα Τζάκρη ψήφισε όχι σε όλη την απόφαση του οργάνου.

Το κλίμα στην Πολιτική Γραμματεία ήταν συγκρουσιακό από την αρχή προοικονομώνας τι θα συμβεί το Σάββατο. Η Θεοδώρα Τζάκρη ζήτησε την παραίτηση της Ράνιας Σβίγκου λόγω της διαρροής του πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη: «ο Γραμματέας του κόμματος δεν είναι κομματάρχης. Είναι θεσμός», τόνισε. «Όχι» στη διαγραφή Κασσελάκη, τον οποίο κάλεσε να πάρει πίσω το εξώδικο, είπε ο Παύλος Πολάκης, προσερχόμενος στην Κουμουνδούρου.

Η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας ανέφερε: «Διαρροές πόθεν έσχες οποιουδήποτε υποψηφίου, δεν έχουν κανένα νόημα, είναι απολύτως καταδικαστέες και δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τη Γραμματέα της Κ.Ε., ούτε με την ΠΓ και τα όργανα του κόμματος. Οποιοσδήποτε ισχυρισμός περί του αντιθέτου, σκοπό έχει τη δημιουργία τεχνητής έντασης, και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Είναι πρωτοφανής η πράξη της εξώδικης διαμαρτυρίας απέναντι στα όργανα του κόμματος από τον πρώην πρόεδρό και επιστρέφεται ως απαράδεκτη».

Πηγή: skai.gr

