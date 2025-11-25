Στην τελευταία ανακοίνωση της Eurostat αναφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, επιρρίπτοντας ευθύνες στην ΝΔ για την κατάσταση της χώρας.

«H ανακοίνωση της΄Eurostat λέει ότι μεταξύ 2004 και 2024, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 22%» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει: «Πρωταθλητής στη μείωση του κατά κεφαλήν εισοδήματος ήταν η Ελλάδα με -5%. Ακολούθησε η Ιταλία, με -4%. Αυτές είναι και οι μοναδικές χώρες στις οποίες σημειώθηκε μείωση».

Ακολούθως σημειώνει: «Τι άλλο είπε η Eurostat το τελευταίο διάστημα;

Έχουμε τον δεύτερο χαμηλότερο μέσο μισθό στην Ευρώπη,

Οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων στη χώρα μας αυξήθηκαν με το ταχύτερο ρυθμό στην ΕΕ από το 2021.

Το τρίτο τρίμηνο του 2025 βρέθηκε στην πρώτη θέση στην Ευρώπη με αύξηση των «λουκέτων» κατά 47,8% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο.

Σε βάθος τετραετίας οι χρεοκοπίες στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 572,6% σε σχέση με το 2021.

Η Ελλάδα καταγράφει για 7-8 συνεχόμενα χρόνια το υψηλότερο κόστος στέγασης μεταξύ των κρατών-μελών.

Παραμένει μία από τις ελάχιστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς κοινωνικές κατοικίες.

Γενικεύοντας υποστηρίζει: «Στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του των "αρίστων", προκόβουν τα καρτέλ, οι ημέτεροι και οι "γαλάζιες ακρίδες", ενώ όσοι δουλεύουν σκληρά και τίμια βρίσκονται αντιμέτωποι με την ακρίβεια, το χαμηλό εισόδημα, τα υπέρμετρα βάρη και την ανασφάλεια. Η ΝΔ και μας οδήγησε στη χρεοκοπία και την καταστροφή το 2009 με τα δίδυμα ελλείμματα και από το 2019 και μετά ακύρωσε στην πράξη τη σύγκλιση της χώρας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο».

Πηγή: skai.gr

