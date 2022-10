Σύνοδος Πράγας: Τι αλλάζει μετά την πρόταση της Κομισιόν για το πλαφόν - Πιέσεις στη Γερμανία μετά και τον σάλο με τα 200 δισ.

Ένα διαφορετικό τοπίο ενόψει της άτυπης συνόδου κορυφής στην Πράγα διαμόρφωσε η αλλαγή πλεύσης και η πρόταση για το πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου από την Κομισιόν. Η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών κρατών, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, δέχθηκαν με ικανοποίηση τη νέα λίστα μέτρων που έθεσε στο τραπέζι της συζήτησης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση και οι συνέπειές της στις πραγματικές οικονομίες.

Η Αθήνα αντέδρασε θετικά, καθώς, όπως σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η Κομισιόν υιοθέτησε τις θέσεις και τις προτάσεις της Ελλάδας, δικαιώνοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την επιμονή του.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην επιστολή τους προς τους 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της συζήτησης που θα γίνει στην Πράγα, αναφέρθηκε σε μία κοινή ευρωπαϊκή απάντηση απέναντι στην ενεργειακή κρίση.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, πάντως, προκύπτουν πολλά ερωτήματα: 1)Θα υπάρξει μία επί της ουσίας κοινή ευρωπαϊκή απόφαση; 2)Πώς θα αντιδράσει η Γερμανία, που αντιτίθεται στην επιβολή πλαφόν στο φυσικό αέριο; 3)Τι ρόλο θα διαδραματίσει η κριτική των υπολοίπων κρατών της ΕΕ προς το Βερολίνο για το πακέτο υποστήριξης των 200 δισ.;

Υπάρχει και μία ακόμη πτυχή. Θα συμφωνήσουν όλες οι χώρες στο πώς και στο ποιους θα αφορά το πλαφόν; Διότι μέχρι πρότινος, δεν υπήρχαν δύο απόψεις, αλλά τρεις. Η μία ήταν αντίθεση στην επιβολή πλαφόν, η δεύτερη ήθελε πλαφόν στο ρωσικό φυσικό αέριο και η τρίτη ζητούσε πλαφόν συνολικότερα στο αέριο, ανεξάρτητα με την πηγή προέλευσης.

Ένα ακόμη μεγάλο ερώτημα, αφορά το μοντέλο εφαρμογής του πλαφόν. Η Ευρωπαία Επίτροπος Ενέργειας Κάντρι Σίμσον, υποστήριξε ανοιχτά το ιβηρικό μοντέλο, δηλαδή το μοντέλο που εφαρμόζουν στην Ιβηρική χερσόνησο η Ισπανία και η Πορτογαλία. Θα μπορέσει να εφαρμοστεί σε όλη την Ευρώπη; Και αν ναι, πώς; Με ή χωρίς την απαραίτητη «επιδότηση» από την ΕΕ;

Όλα τα παραπάνω ερωτήματα θα απαντηθούν το επόμενο διάστημα. Η συζήτηση στην Πράγα έχει πολύ μεγάλη σημασία, καθώς θα διαφανεί η τάση και το ποσοστό ενότητας των κρατών-μελών. Μεγαλύτερη σημασία και ενδιαφέρον θα έχει η στάση που θα τηρήσει η Γερμανία και αν θα δώσει κάποια δείγματα υπαναχώρησης των θέσεών της για το πλαφόν.

Η αλλαγή πλεύσης της Κομισιόν για το πλαφόν προκάλεσε την ικανοποίηση της Αθήνας, με τον πρωθυπουργό να κάνει λόγο για «βήμα προς τη θετική κατεύθυνση».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του μέσω αναρτήσεων στο Twitter, αναφέροντας:

«Η πρόταση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής @vonderleyen για να εξεταστεί ένα ανώτατο όριο τιμής στο TTF ως μέτρο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Αναμένουμε τις συζητήσεις στην EUCO για να σχεδιάσουμε ένα ανώτατο όριο που να διασφαλίζει την προσφορά, να διατηρεί τις τιμές λογικές στην εσωτερική αγορά.

Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε δραστικά τους πολίτες μας ενάντια στην εργαλειοποίηση της ενέργειας από τη Ρωσία».

The proposal of the President of the European Commission @vonderleyen to consider a price cap on TTF as an emergency measure to deal with the energy crisis is a very important step in the right direction.