Συνέδριο Σύριζα- Απόστολος Γκλέτσος: Ο Κασσελάκης μας είπε κουκουλοφόρους

Με επίθεση στον Στέφανο Κασσελάκη ξεκίνησε την ομιλία του στο έκτακτο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ο υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος Απόστολος Γκλέτσος, κατηγορώντας τον ότι «ήρθε στην ΚΕ να πει στους συντρόφους ότι είναι κουκουλοφόροι και ότι το κόμμα μας έχει μαύρα ταμεία και ότι είμαστε της διαπλοκής;».

Με έντονες αναφορές στον Αλέξη Τσίπρα και το έργο της κυβέρνησης του, ο κ. Γκλέτσος ανέφερε ότι έλαβε την απόφαση να είναι υποψήφιος χωρίς προσωπική φιλοδοξία, καθώς ήθελε να βοηθήσει βλέποντας την περιδίνηση που βρισκόταν το κόμμα. Ζήτησε να υλοποιήσει ο ΣΥΡΙΖΑ το πρόγραμμα του κόντρα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. «Έχουμε τη χειρότερη, την πιο ξεδιάντροπη και πιο άσπλαχνη κυβέρνηση από τη Μεταπολίτευση και μετά», υποστήριξε τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι πρέπει να συνεχιστούν μεταξύ άλλων οι κοινωνικές δράσεις της κυβέρνησης Τσίπρα για την υγεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

