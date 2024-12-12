Λογαριασμός
Συνεδριάζει αύριο το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας

Ο Μητσοτάκης συγκαλεί ΚΥΣΕΑ αύριο Παρασκευή- Το πρόγραμμά του πρωθυπουργού για τη 13/12

Συνεδριάζει αύριο το ΚΥΣΕΑ

Αύριο στις 10.00 το πρωί θα συνεδριάσει υπό τον πρθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Στις 18.00 ο πρωθυπουργός θα έχει συζήτηση, στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνει η εφημερίδα «Το Βήμα» σε συνεργασία με το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων και το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών με τίτλο «Μεταπολίτευση 1974-2024: 50 Χρόνια Ελληνική Εξωτερική Πολιτική», με τον εκδότη του Βήματος Γιάννη Πρετεντέρη, στο ξενοδοχείο King George.

ΚΥΣΕΑ
