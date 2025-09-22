Συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον υπ. Εξωτερικών της Ερυθραίας, Οσμάν Σαλέχ

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υποδέχθηκε τη Δευτέρα τον ομόλογό του της Ερυθραίας, Οσμάν Σαλέχ. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις προοπτικές ανάπτυξης των διμερών σχέσεων, με έμφαση στην οικονομία, το εμπόριο και τον πολιτισμό.

Αμφότεροι οι υπουργοί Εξωτερικών υπογράμμισαν τη θεμελιώδη σημασία της ασφάλειας στη θάλασσα, που αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Ελλάδα κατά τη θητεία της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Παράλληλα, εξετάστηκαν οι εξελίξεις στην Αφρική, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στην Ερυθρά Θάλασσα.

Πηγή: skai.gr

