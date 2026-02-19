O υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα συναντηθεί, αύριο, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, στις 11:30 π.μ., με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ, που πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθήνα.
Επικεφαλής της αντιπροσωπείας είναι ο Jerry Moran και μέλη της η Kristin Gillibrand, ο John Barrasso, ο John Boozman, η Deb Fischer και ο Gary Peters.
Στη συνάντηση στην αίθουσα «Ι. Καποδίστριας» του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας θα συμμετάσχει επίσης η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Kimberly Guilfoyle.
Θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας το οποίο θα παραθέσει ο Έλληνας υπουργός.
Προηγουμένως ο κ. Δένδιας θα έχει συνάντηση στο γραφείο του στις 10:00 π.μ. με τον Ανώτατο Συμμαχικό Διοικητή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη (SACEUR) Alexus G. Grynkewich.
Στη συνάντηση θα παραστεί ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) στρατηγός Δημήτριος Χούπης.
