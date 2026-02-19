Λογαριασμός
Επαφές με Κογκρέσο και ΝΑΤΟ και παρουσία στην κηδεία της Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, αύριο στο πρόγραμμα Μητσοτάκη

Συνάντηση με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου και με τον Ανώτατο Διοικητή του ΝΑΤΟ- Στις 13:00 θα παραστεί στην εξόδιο ακολουθία της Ελ. Γλύκατζη-Αρβελέρ

To αυριανό Πρόγραμμα Μητσοτάκη

Αύριο, στις 10:00, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ, υπό τον γερουσιαστή Jerry Moran.

Στις 11:00, θα έχει συνάντηση με τον Ανώτατο Διοικητή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη (SACEUR), πτέραρχο Alexus G. Grynkewich.

Το μεσημέρι, στις 13:00, ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στην εξόδιο ακολουθία της Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, στη Μητρόπολη Αθηνών.

