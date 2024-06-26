Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών της Ιορδανίας, Ayman Safadi, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ υπογραμμίστηκαν οι κίνδυνοι για την περιφερειακή σταθερότητα μιας επέκτασης της κρίσης στην περιοχή.

O Πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμησή του για τις προσπάθειες του Βασιλιά της Ιορδανίας Abdullah II για την εκτόνωση της κρίσης στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

