Οι διοργανωτές της συνόδου κορυφής για την ειρήνη στην Ουκρανία, που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του μήνα στην Ελβετία, αφαίρεσαν το Οικουμενικό Πατριαρχείο από τη λίστα των υπογραφόντων του κοινού ανακοινωθέντος μετά από διαμαρτυρίες της Άγκυρας, αποκαλύπτει η ιστοσελίδα Middle East Eye.



Παρά το γεγονός ότι ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος παρευρέθηκε στη σύνοδο κορυφής, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15-16 Ιουνίου μόνο ως παρατηρητής, η υπογραφή του στο ανακοινωθέν προκάλεσε οργή στην Τουρκία αρκετές ημέρες μετά την ολοκλήρωση της διάσκεψης.

Πηγή: skai.gr

Πολυάριθμα δημοσιεύματα μέσων της αντιπολίτευσης χαρακτήρισαν, υποστηρίζοντας ότιπαρότι στη σύνοδο παρευρέθηκε ο Τούρκος υπουργός ΕξωτερικώνΣημειώνεται ότι η Άγκυρα δεν αναγνωρίζει τον «οικουμενικό» τίτλο του πατριαρχείου επικαλούμενη τη Συνθήκης της Λωζάνης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.