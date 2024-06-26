Δούκας: «Είμαι εδώ... θα παραμείνω δήμαρχος με οποιαδήποτε εξέλιξη»

Η πρόθεση του Χάρη Δούκα σχετικά με το αν θα συνεχίσει να είναι δήμαρχος Αθηναίων ή αν θα αποχωρήσει σε περίπτωση διεκδίκησης της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, τέθηκε εκτός ημερησίας διάταξης στο σημερινό (Τετάρτη) Δημοτικό Συμβούλιο. Το ερώτημα έθεσε ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Νίκος Σοφιανός, λέγοντας πως αναπόφευκτα αφορά το Δ.Σ. η όποια πρόθεση του δημάρχου, αν δηλαδή θα συνεχίσει να είναι δήμαρχος ή αν θα αποχωρήσει για να γίνει πρόεδρος κόμματος ή αν θα είναι και τα δύο.



Όταν έφτασε η στιγμή να τοποθετηθεί ο κ. Δούκας σε όλα τα ζητήματα που τέθηκαν, αρκέστηκε στο τέλος να πει: «Είμαι εδώ, δουλεύω και θα είμαι δήμαρχος, θα παραμείνω δήμαρχος με οποιαδήποτε εξέλιξη και θέλω εδώ να συζητάμε όπως συζητάμε και να αφήσουμε τα πολιτικά, να μην πολιτικοποιούμε τα θέματα, για να μπορούμε να έχουμε και αποτέλεσμα».



Πηγή: skai.gr

