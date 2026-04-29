«Υποστηρίζουμε την ασφαλή και ελεύθερη ναυσιπλοΐα με βάση τις αρχές και τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου της θάλασσας, που διασφαλίζει τόσο το παγκόσμιο εμπόριο όσο και τις ενεργειακές ροές», υπογράμμισε ο πρώτος αντιπρόεδρος της Βουλής Ιωάννης Πλακιωτάκης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε νωρίτερα σήμερα με τον υπουργό Επικρατείας του Κατάρ, Dr. Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi.

Ο κ. Ι. Πλακιωτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους ισχυρούς και στενούς δεσμούς φιλίας και συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κατάρ, αλλά και στις δυνατότητες που ανοίγονται σε διάφορους τομείς.

«Σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας γεωπολιτικής αστάθειας και αβεβαιότητας, η Ελλάδα αποτελεί ένα ασφαλές σημείο όπου μπορούν να προωθηθούν σημαντικές επενδύσεις», σημείωσε.

Ο αντιπρόεδρος της Βουλής τόνισε ότι «η Ελλάδα, από την πρώτη στιγμή της κρίσης στη Μέση Ανατολή, εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς τα κράτη του Κόλπου και ιδιαιτέρως, βεβαίως, προς το Κατάρ», σημειώνοντας πως «η ασφάλεια και η ευημερία του Κατάρ, δεν αποτελεί μονάχα ένα σημαντικό παράγοντα στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου, αλλά έναν ακρογωνιαίο λίθο της παγκόσμιας ασφάλειας, ειρήνης και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή».

Σημείωσε παράλληλα πως δεδομένου ότι «η ελληνική ναυτιλία αποτελεί παγκόσμια ηγέτιδα δύναμη, υποστηρίζουμε τόσο την ασφαλή όσο και την ελεύθερη ναυσιπλοΐα με βάση τις αρχές και τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου της θάλασσας, που διασφαλίζει τόσο το παγκόσμιο εμπόριο όσο και τις ενεργειακές ροές».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Επικρατείας του Κατάρ εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του που βρίσκεται στην Αθήνα, «την πρωτεύουσα της ειρήνης, της ιστορίας και του πολιτισμού», όπως είπε.

Ο Dr. Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi ενημέρωσε για την κατάσταση που επικρατεί στον Περσικό Κολπο και τα προβλήματα που προκυπτουν από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, ενώ εξέφρασε την επιθυμία «να αναβαθμίσουμε και να ενδυναμώσουμε τη συνεργασία μας μέσα από περαιτέρω διαβουλεύσεις και με βάση ένα στρατηγικό όραμα, με στόχο να ενισχύσουμε την ευημερία και να έχουμε περισσότερες επιτυχίες στο μέλλον».

Στη συνάντηση παρέστησαν επίσης ο πρέσβης του Κατάρ στην Αθήνα, κ. Ali bin Khalfan Al-Mansouri, ο διπλωματικός σύμβουλος της Βουλής των Ελλήνων Πρέσβης ε.τ. κ. Κωνσταντίνος Οικονομίδης και μέλη της αποστολής της κυβέρνησης του Κατάρ στη χώρα μας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

