Γιάννα Αγγελοπούλου για Σημίτη: Τον αποχαιρετώ με μεγάλο σεβασμό

«Ο Κώστας Σημίτης, ως πρωθυπουργός, συνέδεσε το όνομά του με την ένταξη της Ελλάδας στο ευρώ και της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με την μεγάλη εθνική υπόθεση των Ολυμπιακών αγώνων της Αθήνας», αναφέρει σε δήλωσή της η Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη.

«Μου έκανε την τιμή να μου αναθέσει, παρ' ότι γνώριζε ότι προερχόμουν και είχα υπηρετήσει ως βουλευτής άλλον πολιτικό χώρο, την αποστολή της διεκδίκησης των αγώνων και αργότερα, με δική του και πάλι πρόταση, την θέση της Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής των αγώνων. Η συνεργασία μας ήταν άψογη και δημιουργική. Τον αποχαιρετώ με μεγάλο σεβασμό και εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπητήρια στην σύζυγό του Δάφνη, τις κόρες και τους οικείους του», καταλήγει στη δήλωσή της η κ. Αγγελοπούλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

