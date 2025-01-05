Στουρνάρας για Σημίτη: Άφησε βαρύ αποτύπωμα στον εκσυγχρονισμό της χώρας

Τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη εξέφρασε, με δήλωσή του, ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

«Εκφράζω στην οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια για την αδόκητη απώλειά του σήμερα το πρωί» σημειώνει ο κ.Στουρνάρας .

«Ως πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 1996 μέχρι το 2004 άφησε βαρύ αποτύπωμα στον εκσυγχρονισμό της χώρας, στην ποιότητα της δημοκρατίας και των θεσμών, στην εξωτερική πολιτική, κυρίως όμως στην οικονομία. Μείζον επίτευγμά του, η ένταξη της χώρας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση που έλυσε άπαξ δια παντός το πρόβλημα της νομισματικής και συναλλαγματικής σταθερότητας της Ελλάδας, το οποίο πολλές φορές ταλαιπώρησε τη χώρα από την εθνική της ανεξαρτησία έως την ένταξη της στο Ευρώ. Αναμφισβήτητα ο Κώστας Σημίτης ανήκει στη χορεία των ηγετών εκείνων που έθεσαν τις βάσεις για τη σημερινή θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη και στον κόσμο», προσθέτει ο κ.Στουρνάρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.