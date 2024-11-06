Στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και στον Παύλο Τσίμα μίλησε η βουλευτής της ΝΔ, Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία σχολίασε τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές και τη δεύτερη θητεία του Ρεπουμπλικανού στον Λευκό Οίκο.

«Για να είμαι τελείως ειλικρινής, το έβλεπα να έρχεται. Και το έβλεπα να έρχεται μετά από ένα τελευταίο ταξίδι στην Αμερική στη Νέα Υόρκη, όπου ήταν πάρα πολύ έντονη η δυσαρέσκεια για το θέμα των τιμών», ανέφερε αρχικά η κ. Μπακογιάννη, υπογραμμίζοντας πως για τον μέσο Αμερικανό το πιο καθοριστικό από όλα είναι αναμφίβολα η οικονομία.

«Από κει και πέρα, ήρθαν και άλλα πάρα πολλά πράγματα μαζί. Οι Δημοκρατικοί θεώρησαν ότι οι Ισπανόφωνοι και οι Αφροαμερικανοί αποτελούν δικαιωματικά ψήφους δικούς τους, ενώ στην πραγματικότητα η παλαιότερη γενιά μεταναστών ακολουθεί μια πιο αυστηρή πολιτική για τη νεότερη γενιά αυτών. Να πούμε και να αναγνωρίσουμε ότι πρόκειται για μια πολύ μεγάλη νίκη, με μια καμπάνια που βασίστηκε στο X που ήταν παντοδύναμο. Αντίθετα, τα παραδοσιακά Μέσα ηττήθηκαν, όπως και οι δημοσκόποι».

Επιπλέον, ως προς την Ευρώπη η ίδια χαρακτήρισε τη νίκη Τραμπ όχι απλά «καμπανάκι» αλλά «καμπαναριό». Όπως είπε, «η Αμερική μίλησε και μίλησε δυνατά»

«Η Ευρώπη πρέπει να καταλάβει ότι οι ουτοπίες περί δυνατότητας να είναι προστατευμένη χωρίς η ίδια να κάνει αυτά που πρέπει, δεν υπάρχουν. Δεν μπορεί την εποχή της καινοτομίας που ο κόσμος ρίχνει τα πάντα στις νέες καινοτομίες, εμείς να εγκλωβιζόμαστε σε μια γαρφειοκρατία».

