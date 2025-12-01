Στο Λονδίνο ο Μητσοτάκης - Συμμετέχει σε συνέδριο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Morgan Stanley

Στο Λονδίνο βρίσκεται σήμερα, Δευτέρα, ο πρωθυπουργός, για να συμμετάσχει στις εργασίες του 4ου Επενδυτικού Συνεδρίου που διοργανώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών σε συνεργασία με ένα από τα σημαντικότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διεθνώς, τη Morgan Stanley.

Μεταξύ των άλλων, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την πορεία της ελληνικής οικονομίας, σε ανοικτή συζήτηση που θα έχει το πρωί με την CEO της Morgan Stanley, Κλερ Γούντμαν.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός έχει προγραμματισμένες συναντήσεις με διεθνείς επενδυτές, όπου και αναμένεται να τους παρουσιάσει τις ευκαιρίες που δίνονται στη χώρα να επενδύσουν.

Αξίζει να σημειωθεί πως από το Χρηματιστήριο Αθηνών συνολικά συμμετέχουν 42 εισηγμένες εταιρείες μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, οι οποίες και αυτές με τη σειρά τους, θα παρουσιάσουν τις επενδυτικές ευκαιρίες της ελληνικής οικονομίας τόσο σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης όσο και σε κατ' δίαν συναντήσεις με επενδυτές.

Αναφορικά με την πορεία της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει τη συνεχιζόμενη πρόοδο τής, αλλά και την ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού. Θα τονίσει τους ρυθμούς ανάπτυξης, τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση των επενδύσεων και τη σταδιακή αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους.

Επίσης, θα επισημάνει τις θετικές επιδόσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, αλλά και το αναπτυσσόμενο οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων.

Επιπλέον, θα δώσει έμφαση στον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, γεγονός που, όπως αναμένεται να τονίσει ο Έλληνας πρωθυπουργός, ενισχύει και την γεωπολιτική ισχύ της χώρας στην ευρύτερη περιοχή.

Το απόγευμα, ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Οξφόρδη για δημόσια συζήτηση στο Blavatnik School of Government του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης με την κοσμήτορα της Σχολής και καθηγήτρια Παγκόσμιας Οικονομικής Διακυβέρνησης, Νγκάιρ Γουντς.

Το BSG θεωρείται ένα από τα κορυφαία κέντρα εκπαίδευσης και έρευνας δημόσιας πολιτικής παγκοσμίως. Παρέχει υψηλού επιπέδου διεπιστημονική κατάρτιση στους τομείς της διακυβέρνησης, των διεθνών σχέσεων, της οικονομικής πολιτικής και της ηγεσίας, ενώ αποτελεί σημείο αναφοράς στη σύνδεση θεωρίας και πρακτικής διακυβέρνησης. Οι έρευνές του στοχεύουν σε σύγχρονες προκλήσεις, όπως η οικονομική διακυβέρνηση, η κοινωνική πολιτική, η δημοκρατία, το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα κ.ά.

