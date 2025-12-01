Τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας την Τετάρτη στην παρουσίαση του βιβλίου του

Του Αντώνη Αντζολέτου

Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα κυκλοφόρησε στις 24 Νοεμβρίου και η παρουσίαση του, με την ομιλία που θα πραγματοποιήσει στο θέατρο Παλλάς, θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο στις 3 Δεκεμβρίου.

Ο πρώην πρωθυπουργός άφησε να κυλήσει ένα δεκαήμερο από την παραμονή της «Ιθάκης» στις προθήκες των βιβλιοπωλείων. Ήδη έχουν πωληθεί 33.000 αντίτυπα τα οποία έχουν περάσει σε πολλά σπίτια, ενώ μέσω του διαδικτύου και των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης ένα πολύ μεγάλο μέρος των πολιτών έχει διαμορφώσει τη γνώμη τους για την αυτοβιογραφία.

Επέλεξε, δηλαδή ένα καλό χρονικό διάστημα ώστε οι περισσότερες και πιο κρίσιμες σελίδες της «Ιθάκης» να αποτυπωθούν στον κόσμο, να σχολιαστούν, αλλά και να ασκηθεί σκληρή κριτική. Ταυτόχρονα η χρονική απόσταση είναι επίσης αρκετή προκειμένου να φωτιστούν οι πλευρές του βιβλίου που δεν έχουν αναδειχθεί ακόμα.

Την Τετάρτη ο Αλέξης Τσίπρας στην τοποθέτηση που θα κάνει, με την οποία θα κλείσει η εκδήλωση, θα δώσει το στίγμα του. Αναμένεται να απαντήσει σε πολλές από τις κριτικές που έχουν ακουστεί, σε πολιτικό επίπεδο και όχι με προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες και με το κλίμα που έχει διαμορφωθεί, όλοι αναμένουν πως ο πρώην πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει μια άκρως πολιτική ομιλία. Αν θα είναι και το «σημείο εκκίνησης» για τη δημιουργία του νέου φορέα, θα φανεί. Δεν είναι γνωστό κατά πόσο θα επιλέξει να «φωτογραφίσει» με κάποιον τρόπο τα επόμενα βήματά του. Αυτό δεν το γνωρίζουν ακόμα ούτε οι πιο στενοί συνομιλητές του. Δεν μπορεί, πάντως να αποκλειστεί. Η επαφή που θέλει να έχει με την κοινωνία σίγουρα αποτελεί μια από τις προτεραιότητές του.

Σίγουρα, όμως η σκληρή επίθεση που θα εξαπολύσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη και γενικά στην κυβέρνηση θα κάνει σαφές με ποιον τρόπο σκοπεύει να κινηθεί από εδώ και πέρα. Όλο το βιβλίο, άλλωστε το διατρέχει μια συνεχής και πολύ σκληρή κριτική για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για μια μεγάλη γκάμα θεμάτων ακόμα και της επικαιρότητας, όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Με αυτόν τρόπο ξεκαθαρίζει ποιος θα είναι ο αντίπαλός του την επόμενη ημέρα.

Μια ιδέα για την επόμενη ημέρα έχει δώσει στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου του. Μιλάει για τη «νέα εθνική πυξίδα» την οποία έχει αναλύσει πολλές φορές σε ομιλίες του. Χαρακτηριστικά τονίζει για την Οδύσσεια που πέρασε η Ελλάδα:

«Και όταν φτάνει στην Ιθάκη, αφού ξαποστάσει λίγο στο λιμάνι της γαλήνης, αρματώνει πάλι το καράβι της για νέους ορίζοντες. Κι εμείς, όσοι από μας, παίρνουμε τη θέση μας στο πλήρωμα, πιο έμπειροι πια, πιο σοφοί και πιο έτοιμοι. Γιατί όπως γράφει ο Καβάφης στην «Ιθάκη» του:

Κι αν πτωχική τη βρης, η Ιθάκη δεν σε γέλασε.

Έτσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα,

ήδη θα το κατάλαβες η Ιθάκες τι σημαίνουν».

Το βιβλίο προκάλεσε ήδη πολλά ερωτήματα. Κυρίως για τις αναφορές του στην Έφη Αχτσιόγλου και στον Αλέξη Χαρίτση τους οποίους προόριζε για διαδόχους του χωρίς, όμως να υπάρξει ανταπόκριση στις δυο αρχικές προτάσεις που τους έκανε. Από τις απαντήσεις των δυο σε συνεντεύξεις τους, φαίνεται να έχουν αφήσει πίσω εκείνη την περίοδο.

Καμία πλευρά δεν δείχνει διατεθειμένη να ρίξει «αλάτι σε παλιές πληγές». Ασφαλώς αυτό που απομένει είναι να αποκατασταθεί η επικοινωνία με τον πρώην πρωθυπουργό. Θα έχει ενδιαφέρον αν οι δυο τους, μαζί με τους Νάσο Ηλιόπουλο και Δημήτρη Τζανακόπουλο, αποφασίσουν να παραστούν την Τετάρτη στην παρουσίαση του βιβλίου. Σημασία θα έχουν όλες οι παρουσίες, αλλά και οι απουσίες από τον ΣΥΡΙΖΑ και γενικά από τον χώρο της Κεντροαριστεράς που θα καταγραφούν στο θέατρο Παλλάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.