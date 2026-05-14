Στις 21 Μαΐου «γιορτάζουμε την ΕΛΠΙΔΑ που γεννιέται»: Βίντεο με έντονο συμβολισμό από Καρυστιανού

Βίντεο με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης μαζί με ένα μήνυμα με έντονο συμβολισμό δημοσίευσε η Μαρία Καρυστιανού, στο οποίο εμφανίζεται ντυμένη στα μαύρα να αφήνει ένα λευκό περιστέρι από τα χέρια της να πετάξει στον ουρανό.

Στο βίντεο αναγράφεται μήνυμα που λέει «Πέμπτη 21 Μαΐου, 18:30, ξεκινάμε για την ελπίδα – γιορτάζουμε την ΕΛΠΙΔΑ που γεννιέται!», αφήνοντας να εννοηθεί πως εκείνη την ημέρα θα ανακοινώσει το κόμμα της στο ξενοδοχείο Ολύμπιον.

Στην ανάρτησή της, η ίδια σημειώνει: «Στις 21 Μαΐου, όλοι μαζί με την Ελπίδα για μια Νέα Αρχή!», απευθύνοντας κάλεσμα για συμμετοχή στη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Πηγή: skai.gr

