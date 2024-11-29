Τελιγιορίδου: Τεράστιο πρόβλημα Δημοκρατίας στον ΣΥΡΙΖΑ

Για πρόβλημα δημοκρατίας στον ΣΥΡΙΖΑ, κάνει λόγο η Ολυμπία Τελιγιορίδου μετά την αποχώρηση της από την παράταξη.

«Τεράστιο πρόβλημα δημοκρατίας στο ΣΥΡΙΖΑ», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στο ERTNEWS, η βουλευτής που προσχώρησε στο «Κίνημα Δημοκρατίας» του Στέφανου Κασσελάκη.

H τοποθέτηση Τελιγιορίδου έρχεται λίγη ώρα αφότου την επιστολή ανεξαρτητοποίησής του από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ παρέδωσε και ο Ευάγγελος Αποστολάκης στον Πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα.

Ειδικότερα, ο κ. Αποστολάκης αναφέρει στην επιστολή του:

«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων.

Με την παρούσα επιστολή μου σας γνωστοποιώ την αποχώρησή μου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία.

Εφεξής θα είμαι ανεξάρτητος βουλευτής Επικρατείας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο».

Ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, ήταν από την αρχή στο πλευρό του Στέφανου Κασσελάκη, ωστόσο, στη χθεσινή του δήλωση, δεν διευκρίνιζε αν θα ενταχθεί στο κόμμα του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγή: skai.gr

