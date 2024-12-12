Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται σήμερα Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου την Κρήτη.

Στις 12.30 ο πρωθυπουργός θα παραστεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση με θέμα «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη. Συζητάμε, Αποφασίζουμε, Προχωράμε, Μαζί για το Ρέθυμνο», στο Σπίτι του πολιτισμού στο Ρέθυμνο.

Στις 17.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί σε εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης για το έργο αποκατάστασης του ναού του αγίου Μηνά και την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για το αρχαιολογικό μουσείο Αρχανών, στην έδρα της περιφέρειας Κρήτης.

Στις 18.00 θα παραστεί και θα μιλήσει στα εγκαίνια της έκθεσης «Εκατόμπολις. Ο κόσμος της αρχαϊκής Κρήτης», στο αρχαιολογικό μουσείου Ηρακλείου.

