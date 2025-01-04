Μαρινάκης: Θέλουμε να συνεχίσουμε τον διάλογο με την Τουρκία

«Ο κορυφαίος στόχος της κυβέρνησης και για το 2025 και για το 2026 είναι η αντικειμενική άνοδος επιπέδου της ελληνικής οικονομίας, η βελτίωση των δεικτών και των μεγάλων δεικτών, αλλά και των δεικτών που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι «όλα αυτά να μεταφράζονται συνέχεια όλο και πιο γρήγορα, αλλά χωρίς να ξεφύγουμε ως προς τα δημόσια οικονομικά, σε βελτίωση της ζωής των πολιτών. Αυτός είναι ο κορυφαίος στόχος» επεσήμανε.

Πρόσθεσε ότι « Κανένας σοβαρός αναλυτής δεν αμφισβητεί ότι η Ελλάδα, η ελληνική οικονομία, επέστρεψε. Βασικά επέστρεψε από τα πολύ βαθιά υπόγεια και αρχίζει και ανεβαίνει. Κανένας όμως δεν αμφισβητεί ότι ακόμα έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Δεν είμαστε εκεί που θέλουν οι πολίτες, οι πολίτες ακόμα αντιμετωπίζουν αντικειμενικά και σοβαρά προβλήματα[…] Αυτούς λοιπόν συγκεκριμένα και πολύ πιο συγκεκριμένα την μεσαία τάξη, πρέπει να κοιτάξουμε ακόμα περισσότερο ασκώντας μια πολιτική αποκλιμάκωσης των φόρων. Έχουμε μειώσει μαζί με τους 12 που μειώνονται, συν κάποιες έξτρα ανακοινώσεις του προϋπολογισμού, πάνω από 70 φορολογικούς συντελεστές από το 2019 μέχρι σήμερα, αλλά έχουμε καταφέρει παράλληλα να αυξήσουμε τα έσοδα[…]».

Τόνισε χαρακτηριστικά «η πολιτική μας είναι να μεγαλώνουμε την πίτα, δηλαδή να δημιουργούμε δουλειές, να αυξάνονται τα έσοδα του κράτους και αυτά τα αυξημένα έσοδα του κράτους από μειωμένους φόρους να επιστρέφονται στην κοινωνία όλο και πιο γρήγορα. Άλλη συνταγή που να μην χρεοκοπεί τη χώρα δεν υπάρχει».

«Δεν πρόκειται να έχουμε πρόωρες εκλογές»

Σε άλλο σημείο ο κ. Μαρινάκης ερωτηθείς σχετικά τόνισε ότι «όπως έχει πει ο πρωθυπουργός και όπως έκανε πράξη και την πρώτη τετραετία, θα ολοκληρώσουμε την τετραετία και πρώτα ο Θεός το 2027 θα μας κρίνουν και εμάς και τα κόμματα της αντιπολίτευσης». «Όπως αντιλαμβάνεστε, όταν περνάμε τον πρώτο και πάμε στον δεύτερο, πάμε για τον τρίτο χρόνο μετά τις εκλογές Δύο είναι οι τίτλοι οι οποίοι πουλάνε περισσότερο: ανασχηματισμός και πρόωρες εκλογές. Πρόωρες εκλογές δεν πρόκειται να έχουμε. Ο ανασχηματισμός είναι αποκλειστικό προνόμιο του πρωθυπουργού. Δεν γνωρίζω κάτι. Δεν έχω την αίσθηση ότι υπάρχει κάτι τέτοιο στον ορίζοντα».

«Μετά τα μέσα Ιανουαρίου οι ανακοινώσεις για ΠτΔ»

Αναφορικά με το όνομα του υποψήφιου ΠτΔ υπογράμμισε ότι «είναι ο μήνας των αποφάσεων, των ανακοινώσεων από τον πρωθυπουργό, όπως έχουμε προαναγγείλει, αποφεύγοντας επίμονα και συνειδητά, λόγω σεβασμού στον θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας, να ξεκινήσουμε πρόωρα μια συζήτηση, η οποία θα ήταν και προσβλητική στον θεσμό. Λίγες ημέρες ή εβδομάδες υπομονή, κάπου εκεί στα μέσα προς το τέλος του μήνα, όταν ο πρωθυπουργός αποφασίσει να κάνει τις ανακοινώσεις, οι οποίες θα έχουν και την εξήγηση και την αιτιολόγηση. Γιατί όπως ξέρετε ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει εκεί που είναι υπόλογος στους Έλληνες πολίτες, στο σύνολο των Ελλήνων πολιτών, να εξηγεί κάθε του επιλογή, κάθε απόφαση. Πολλώ δε μάλλον μια κορυφαία απόφαση, όπως είναι η πρόταση για τον ή την επόμενη Πρόεδρο της Δημοκρατίας[…]».

«Έχουμε μειώσει 23 έμμεσους φόρους, 23 ΦΠΑ»

Ερωτηθείς για τη μείωση του ΦΠΑ σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «έχουμε μειώσει 23 έμμεσους φόρους, 23 ΦΠΑ, έχουμε μειώσει τον ΦΠΑ για παράδειγμα, για τον καφέ, όχι τον σερβιριζόμενο, έχουμε μειώσει τον ΦΠΑ για τις μεταφορές, έχουμε μείωση του ΦΠΑ για τον κινηματογράφο, για τους αγρότες, αγροτικά μηχανήματα, λιπάσματα, ζωοτροφές. Μια σειρά δηλαδή από φόρους που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των πολιτών. 23 συνολικά από το 2019 μέχρι σήμερα[…]. εγώ θα σας πω ότι το να πάρεις ένα μέτρο μόνο και μόνο για να πεις ότι το πήρες και μετά να το πάρεις πίσω και να επιδεινώσει την κατάσταση, δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Η Ελλάδα πλήρωσε πολλά από αυτές τις πρακτικές των μαθητευόμενων μάγων που δυστυχώς ακολουθήθηκαν από πάρα πολλές κυβερνήσεις και θα επιμείνουμε. Ναι, θα επιμείνουμε να μειώνουμε φόρους, να συνεχίσουμε να μειώνουμε φόρους, αλλά κοστολογημένα[…]».

«Πολλά τα μέτρα για τη στεγαστική κρίση»

Ακόμα ο κ. Μαρινάκης σημείωσε «[…]φαίνεται ότι το στεγαστικό αυτή τη στιγμή είναι το κορυφαίο πρόβλημα. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά εμείς πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε στη χώρα μας, η οποία έχει και ένα πολύ δύσκολο παρελθόν αλλεπάλληλων κρίσεων και οικονομικής κρίσης και οι πολίτες επιβαρύνθηκαν πολύ παραπάνω. Γι’ αυτό και αν δει κανείς τον προϋπολογισμό, δηλαδή ό, τι θέλουμε να κάνουμε πλέον ψηφισμένα το ’25, τα πιο πολλά μέτρα έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση ή τον περιορισμό των συνεπειών της στεγαστικής κρίσης. Έχουμε το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, όπου 20.000 νέοι άνθρωποι, 30 έως 50 ετών, θα βρουν το δικό τους σπίτι με μια δόση δανείου χαμηλότερη από ενοίκιο, άτοκου δανείου δηλαδή. Έχουμε το πρόγραμμα ανακαινίσεων Ανακαινίζω – Νοικιάζω το Σπίτι μου. Πολύ σημαντικό και αυτό να το δουν οι πολίτες. Δεν έχει οικιακούς ή οικονομικούς, μισθολογικού περιορισμούς. Απευθύνεται σε όλους τους πολίτες. Πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα.

»Έχουμε μια σειρά από φοροαπαλλαγές που δίνουν ουσιαστικά παραπάνω ακίνητα στην αγορά, δίνουν τόνωση στην αγορά για να έχουμε μεγαλύτερο αριθμό ακινήτων, για να πέσουν με κάποιον τρόπο οι τιμές. Δηλαδή φοροαπαλλαγή για να ανοίξεις ένα κλειστό σπίτι, για να μετατρέψεις μια βραχυχρόνια μίσθωση σε μακροχρόνια μίσθωση. Έχουμε αύξηση για ακόμα μία φορά του στεγαστικού επιδόματος για τους φοιτητές. Είναι η δεύτερη αύξηση και απευθύνεται και μάλιστα σε όλη την ελληνική επικράτεια, δηλαδή τους φοιτητές της επαρχίας των πρώην περιφερειακών πανεπιστημίων. Έχουμε τόνωση γενικά, δηλαδή όλων των σχετιζόμενων με τη στέγη πολιτικών[…]».

«Τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση για τις τράπεζες δείχνουν ότι η κυβέρνηση αυτή έχει σχέδιο και δεν νομοθετεί, δεν αποφασίζει μόνο και μόνο για να γίνει ευχάριστη για λίγες μέρες. Θέλει να είναι αποτελεσματική για τους πολίτες» ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο κ. Μαρινάκης και τόνισε ότι «[…]εμείς τι θέλουμε; οι τράπεζες, που είναι η μεγαλύτερη πηγή κλειστών ακινήτων, να τα δώσουν αυτά τα ακίνητα στην αγορά]».

Για την εκδήλωση στο Σύνταγμα: «Όλοι οι νεκροί έχουν ακριβώς την ίδια αξία»

Ερωτηθείς για τη συζήτηση που υπάρχει γύρω από την πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση στο Σύνταγμα ο κ. Μαρινάκης είπε ανάμεσα σε άλλα «[…] Δεν υπάρχει άνθρωπος που να διαφωνεί με την ανάγκη να τονίσουμε τη στήριξη στον παλαιστινιακό λαό και όχι στην τρομοκρατική Χαμάς. Αλλά όταν μιλάς για την Παλαιστίνη, θεωρώ εγώ ότι είσαι υποκριτής αν δεν μιλάς και για τα μωρά, τις μαμάδες, τα νέα παιδιά που είναι όμηροι, που χάθηκαν και από την πλευρά του Ισραήλ που δέχτηκε επίθεση. Όταν θες να βγεις με την παλαιστινιακή σημαία και καλά κάνεις, είσαι υποκριτής αν δεν έχεις σκεφτεί ποτέ να βγεις με την σημαία της Ουκρανίας, γιατί και εκεί σκοτώθηκαν άμαχοι, εκεί σκοτώθηκαν μωρά και εκεί κόσμος κυνηγήθηκε μόνο και μόνο γιατί κάποιος ήθελε να κάνει επίθεση. Δηλαδή όλοι οι νεκροί έχουν ακριβώς την ίδια αξία. Όταν αυτό κάποιοι δεν το αντιλαμβάνονται, πολύ καλά κάνουν κάποιοι άλλοι είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι πολίτες, είτε είναι πολιτικοί και το εντοπίζουν. Από κει και πέρα, επαναλαμβάνω, έχουμε δημοκρατία. Ο καθένας μπορεί να εκφράζεται όπως θέλει ο καθένας κρίνεται και ο καθένας κρίνεται».

Ελληνοτουρκικά: «Ο διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση»

Τέλος, μιλώντας για τα ελληνοτουρκικά είπε: «Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε τον διάλογο. Ο διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Διάλογος σημαίνει διεκδίκηση. Δεν έχουμε καμία διάθεση να συζητήσουμε καν ζητήματα κυριαρχίας. Δεν τα βάζουμε καν στο τραπέζι. Έχουμε μία και μοναδική διαφορά με την Τουρκία: τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Αυτή θέλουμε να λυθεί επί τη βάσει του διεθνούς δικαίου. Θεωρώ ότι έχουμε πολύ μεγάλο δρόμο μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Έχουμε καταφέρει πολλά με το διάλογο. Έχουμε εκμηδενίσει τις παραβιάσεις. Έχει συμβάλλει ο διάλογος στην επιτυχή σε σχέση με άλλες χώρες αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης. Έχουμε καταφέρει και έχουμε και υποδοχή νόμιμων τουριστών.

«Η Τουρκία δεν άλλαξε, όπως και η Ελλάδα δεν έχει αλλάξει. Η Ελλάδα παραμένει μια χώρα προσηλωμένη στο διεθνές δίκαιο. Μια χώρα η οποία θα συνεχίσει να διεκδικεί όλα όσα διεκδικούσε όλες αυτές τις δεκαετίες, χωρίς καμία πιθανότητα υποχώρησης από όλα αυτά. Πρωταγωνιστεί. Θεωρώ ότι πιο σημαντικό από τον διάλογο είναι ποια Ελλάδα συμμετέχει στο διάλογο. Και ναι, η Ελλάδα στις αρχές του ’25 είναι μία χώρα η οποία πρωταγωνιστεί, πολύ πιο ισχυρή αμυντικά, διπλωματικά και με τις συμφωνίες ΑΟΖ που έχει κάνει και με την επέκταση στο Ιόνιο και με τα Ραφάλ και με τις Μπελαρά και με τα F-35. Με όλη αυτή την πολιτική αυτό έχει σημασία. Η χώρα μας είναι μια χώρα ισχυρή και μη μόνιμο μέλος για τα επόμενα δύο χρόνια στον ΟΗΕ. Όλα αυτά έχουν σημασία, άρα ο στόχος, ο βασικός, είναι μια χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο, μια χώρα που επιδιώκει την ειρήνη να συνεχίσει να ισχυροποιείται και να μπούμε στο ’26 ακόμα πιο δυνατοί, ακόμα πιο ισχυροί απ’ ό,τι μπήκαμε τώρα».

