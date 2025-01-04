Ενιαίο αντιπολιτευτικό μέτωπο σε κρίσιμα ζητήματα χωρίς συμπορεύσεις 

Του Αντώνη Αντζολέτου

Μπορεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με πρώτο το ΠΑΣΟΚ, να ακολουθούν αυτόνομη πορεία, ωστόσο το πρέσινγκ προς την κυβέρνηση θα έχει σε πολλές περιπτώσεις κοινά χαρακτηριστικά και αφετηρία.

Ο στόχος είναι ένας και ας μην ομολογείται μεταξύ τους: η Νέα Δημοκρατία να μην ξαναμπεί σε τροχιά αυτοδυναμίας. Εκτιμούν πως μετά τις ευρωεκλογές αυτό είναι πολύ δύσκολο παρά το γεγονός πως έγινε μια προσπάθεια από τον πρωθυπουργό στον προϋπολογισμό, μέσω κάποιων παροχών, να ανακάμψει.

Εκτός από την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα που η αντιπολίτευση θα πιέσει στο σύνολό της την κυβέρνηση εντός και εκτός Βουλής.

Η καθημερινότητα, η οικονομία, η ακρίβεια στην αγορά, τα εργασιακά, η υγεία και η συνταγματική αναθεώρηση είναι τα βασικά ζητήματα για τα οποία οι τόνοι θα ανέβουν κατακόρυφα. Τόσο προς τον πρωθυπουργό όσο και προς τους επικεφαλής των χαρτοφυλακίων.

Αναμένουν, άλλωστε να δουν αν θα προχωρήσει σύντομα ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε κάποιον ανασχηματισμό, προκειμένου να «φρεσκάρει» το κυβερνητικό σχήμα που όπως λένε στελέχη και βουλευτές παρουσιάζει μια κόπωση μετά από σχεδόν επτά χρόνια στην εξουσία.

Η αντιπολιτευτική πίεση δεν έχει να κάνει με τη συμπόρευση των δυνάμεων της αντιπολίτευσης, η οποία είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί.

Ετοιμάζονται τροπολογίες να κατατεθούν για μια σειρά από ζητήματα που αγγίζουν την καθημερινότητα των πολιτών, ενώ ήδη το ΠΑΣΟΚ μπήκε δυναμικά με ερώτηση προς τον πρωθυπουργό για τα αγροτικά θέματα. Αναμένεται να απαντηθεί μετά τα Φώτα και ίσως να είναι η πρώτη σύγκρουση σε επίπεδο αρχηγών το 2025. Αναλόγως θα κινηθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Σωκράτη Φάμελλο να επιχειρεί να δείξει πως το κόμμα του παραμένει η δύναμη της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Την άνοδο που παρουσιάζει επιθυμεί να διατηρήσει η Πλεύση Ελευθερίας, σε διψήφια νούμερα θέλει να κινηθεί το ΚΚΕ, ενώ η Νέα Αριστερά επιθυμεί να περάσει τον πήχυ του 3%. Πίεση στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας θα εξακολουθήσει με πιο ηχηρό τρόπο να ασκεί ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Μπορεί να μην υπάρχει κάποια προοπτική συνεννόησης, ωστόσο είναι σαφές πως ενίσχυση των ποσοστών των κομμάτων της αντιπολίτευσης με αντίστοιχη εικόνα στασιμότητας από την κυβέρνηση θα αποτελέσει ένα ηχηρό μήνυμα προς την πλειοψηφία. Αυτή τη στιγμή οι κοινοβουλευτικές δυνάμεις της κεντροαριστεράς πλην του ΚΚΕ (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας, Νέα Αριστερά) συγκεντρώνουν μαζί δημοσκοπικά ένα ποσοστό άνω του 30%.

Πηγή: skai.gr

