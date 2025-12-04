Στη Θεσσαλονίκη η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Συναντήθηκε με τον Κ. Γκιουλέκα στο ΥΜΑΘ

Την πρώτη της επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία συναντήθηκε με τον υφυπουργό Εσωτερικών - Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνο Γκιουλέκα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με τον Κ. Γκιουλέκα να ξεναγεί την Κ. Γκίλφοϊλ στην έκθεση που στεγάζεται στο ισόγειο του Διοικητηρίου.

Δείτε φωτογραφίες από την επίσκεψη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ:

Πηγή: skai.gr

