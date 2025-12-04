Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στη Θεσσαλονίκη η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Συναντήθηκε με τον Κ. Γκιουλέκα στο ΥΜΑΘ

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με τον Κ. Γκιουλέκα να ξεναγεί την Κ. Γκίλφοϊλ στην έκθεση που στεγάζεται στο ισόγειο του Διοικητηρίου

Γκίλφοϊλ - Γκιουλέκας

Την πρώτη της επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία συναντήθηκε με τον υφυπουργό Εσωτερικών - Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνο Γκιουλέκα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με τον Κ. Γκιουλέκα να ξεναγεί την Κ. Γκίλφοϊλ στην έκθεση που στεγάζεται στο ισόγειο του Διοικητηρίου.

Δείτε φωτογραφίες από την επίσκεψη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ:

Γκίλφοϊλ στη Θεσσαλονίκη

Γκίλφοϊλ στη Θεσσαλονίκη

Γκίλφοϊλ στη Θεσσαλονίκη

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κίμπερλι Γκίλφοϊλ Κωνσταντίνος Γκιουλέκας Θεσσαλονίκη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark