Στη Λάρισα το Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το προσυνέδριο της ΝΔ

Στη Λάρισα θα μεταβεί αύριο, Σάββατο 14 Μαρτίου, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου στις 13:00 θα συμμετάσχει σε πάνελ συζήτησης με πολίτες στο πλαίσιο του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας με θέμα «Δυνατή Οικονομία, Δυνατή Ελλάδα», που διοργανώνεται στην πόλη, και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Grecotel Larissa Imperial.

Πηγή: skai.gr

