Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Αλέξης Χαρίτσης χαρακτήρισε την κυβέρνηση ως "κυβέρνηση-χάκερ" και δήλωσε ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι υπόλογος και θα λογοδοτήσει για τις ευθύνες του στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

Τόνισε ότι οι τελευταίες αποκαλύψεις κατέρριψαν την υπερασπιστική γραμμή της κυβέρνησης σχετικά με το σκάνδαλο.

Επισήμανε τις δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν, ιδιοκτήτη της εταιρείας Intellexa, που παραδέχεται ότι η τεχνολογία της εταιρείας παρέχεται αποκλειστικά σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου, δείχνοντας πως το σκάνδαλο δεν περιορίζεται σε ενέργειες ιδιωτών.

Παρέμβαση στην Ολομέλεια της Βουλής για τις νέες εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, τονίζοντας ότι μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις «η υπερασπιστική γραμμή της κυβέρνησης κατέρρευσε με πάταγο».

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του ιδιοκτήτη της εταιρείας Intellexa και καταδικασμένου σε 126 χρόνια φυλάκισης, Ταλ Ντίλιαν, ο κ. Χαρίτσης σημείωσε ότι η παραδοχή πως η εταιρεία παρέχει τεχνολογία «μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου» επιβεβαιώνει ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν μπορεί πλέον να παρουσιάζεται ως υπόθεση κάποιων ιδιωτών.

«Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε εδώ σε αυτή την αίθουσα το κοινοβουλευτικό έργο σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σαν να είναι απλά Παρασκευή», είπε και υπογράμμισε ότι «τα όσα είπε ο κ. Ντίλιαν επιβεβαιώνουν ότι εδώ μιλάμε για σκάνδαλο με κρατική συμμετοχή. Δεν τίθεται πλέον κανένα ερώτημα επ’ αυτού. Το κρίσιμο ερώτημα είναι ποιος κρατικός μηχανισμός το χρησιμοποίησε», υπογράμμισε.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς έκανε λόγο για εξαιρετικά βαριά πολιτική κατηγορία που έχει και ποινικές προεκτάσεις, σημειώνοντας ότι δεν μιλάμε απλώς για υποκλοπές πλέον.

Όπως ανέφερε: «Μιλάμε πια επίσημα για κυβέρνηση-χάκερ. Απέναντι σε πολιτικούς αντιπάλους, σε δημοσιογράφους, στον αρχηγό του στρατεύματος, ακόμη και απέναντι στους ίδιους τους υπουργούς της».

Ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε ότι η πρόσφατη δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών ανέδειξε τον κίνδυνο για τη Δημοκρατία που συνιστά η υπόθεση, έναν κίνδυνο που «δεν είδε ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου που χειρίστηκε την υπόθεση, δεν είδε η τότε Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που επισφράγισε το πόρισμα-πλυντήριο και δεν είδε ο κ. Μητσοτάκης και όλη η κυβέρνηση της ΝΔ. Δεν το είδαν καν οι Υπουργοί που ήταν θύματα του λογισμικού που δεν προχώρησαν σε ούτε μία μήνυση».

Παράλληλα σημείωσε ότι η Εξεταστική Επιτροπή «έγινε για άλλη μια φορά πλυντήριο των σκανδάλων και των ποινικών ευθυνών της κυβέρνησης». Υπενθύμισε μάλιστα ότι μάρτυρας έχει καταθέσει ενόρκως πως κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής απάντησε σε στημένες ερωτήσεις που του είχαν δοθεί εκ των προτέρων και απευθύνθηκαν από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Χαρίτσης έκανε αναφορά και στο διάβημα που είχε κάνει στις 25 Νοεμβρίου για τη συγκεκριμένη υπόθεση προς τον Πρόεδρο της Βουλής.

Απευθυνόμενος στους βουλευτές και υπουργούς της κυβέρνησης που είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση, ο κ. Χαρίτσης έθεσε το ερώτημα: «Δεν έχετε την ευθιξία να αντιδράσετε σε όλο αυτό που συμβαίνει; Δεν θελήσατε να δείτε ποιος σας παρακολουθεί και για ποιον λόγο; Δεν ανησυχήσατε ότι μπορεί να εξελίσσεται μια κατασκοπεία μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο σε βάρος των συμφερόντων της χώρας;». Και πρόσθεσε: «Πώς τα εξηγείτε αυτά;».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς έκανε λόγο για «καθολική θεσμική κατάρρευση», υποστηρίζοντας ότι «Δικαιοσύνη, Κυβέρνηση και Βουλή βρίσκονται στη δίνη ενός παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού».

Όπως τόνισε, οι συνέπειες της υπόθεσης είναι άγνωστες και εξαιρετικά σοβαρές, καθώς «δεν μπορούμε να γνωρίζουμε σε ποιον έχουν φτάσει κρατικά μυστικά και ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά».

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Αλέξης Χαρίτσης υπογράμμισε ότι «όλα αυτά που έχουν συμβεί θα έπρεπε να έχουν οδηγήσει τον πρωθυπουργό σε παραίτηση. Δυστυχώς όμως ο κ. Μητσοτάκης έχει μετατρέψει τη χώρα σε τσιφλίκι του. Σε ποια άλλη χώρα θα συνέβαιναν αυτά; Δεν τη βλέπουμε τη θεσμική κατάρρευση στη χώρα;».

«Ο κ. Μητσοτάκης είναι υπόλογος και θα λογοδοτήσει για τις ευθύνες του», είπε καταληκτικά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.